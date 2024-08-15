بوكتينيو على أعتاب تدريب منتخب أمريكا في مونديال 2026

أصبح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو على أعتاب تولي قيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موافقة المدرب الأرجنتيني على تولي مهمة قيادة المنتخب الأمريكي بعقد يمتد لنهاية منافسات كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول للمرة الأولى في التاريخ وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوكتينيو ارتبط اسمه بإمكانية قيادة المنتخب الإنجليزي خلفًا للمدرب غاريث ساوثغيت ولكن المدرب الأرجنتيني تلقى عرضًا ضخمًا لقيادة المنتخب الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن بوكتينيو أبدى موافقته على العرض الأمريكي، كما أن المفاوضات في طريقها للاكتمال خلال الأيام الماضية بتعيين المدرب الأرجنتيني بشكل رسمي.

وأقال المنتخب الأمريكي مدربه جريج بيرهالتر بعد الأداء المخيب والخروج من مرحلة المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أرضها.

وتولى بوكتينيو صاحب الـ 52 عامًا قيادة تشيلسي الإنجليزي في الموسم الماضي، ورحل بشكل مفاجئ عن تدريب البلوز.

ويملك المدرب الأرجنتيني تجربة رائعة مع توتنهام الإنجليزي خلال الفترة بين 2014 إلى 2019، وقاد الفريق خلالها لوصافة دوري أبطال أوروبا كما تولى قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي وإسبانيول الإسباني.