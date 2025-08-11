هل يستجيب بيريز؟.. المشاغب بالوتيلي: أحلم باللعب لريال مدريد قبل الاعتزال

أعلن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي رغبته في الاستمرار لاعبًا في المستطيل الأخضر لموسمين أو 3 مواسم قادمة.

وكشف بالوتيلي في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" عن رغبته العارمة في اللعب بقميص ريال مدريد الإسباني قبل اعتزال كرة القدم.

وأشار إلى أن اللعب لريال مدريد يعد أكبر أحلامه الكروية ويتمنى تحقيق هذا الحلم قبل إنهاء مسيرته لاعبًا.

ويبلغ بالوتيلي 34 عاماً، ولا يرتبط حالياً بأي فريق بعد رحيله أخيراً عن نادي جنوى الإيطالي بنهاية عقده.

وكان بالوتيلي أحد أشهر نجوم كرة القدم العالمية بعد تألقه اللافت بقميص إنتر ميلان الإيطالي لينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2010 في صفقة مدوية بلغ قيمتها 29 مليون يورو.

ولعب المهاجم الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي ونيس ومارسيليا الفرنسيين وسيون السويسري وأضنة سبور التركي.

واشتهر بالوتيلي طوال مسيرته بإثارة الشغب والدخول في أزمات عديدة وهو ما أثر في مشواره وأبعده عن دائرة الأضواء.

وسجل النجم الموهوب 14 هدفاً خلال 36 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

ولم يدل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بأي تعليق على تصريحات بالوتيلي أو إمكانية ضمه.

ولا تبدو إمكانية انتقال بالوتيلي إلى ريال مدريد واضحة في ظل تقدم سن اللاعب وعدم تقديمه المستوى المتوقع في تجاربه الأخيرة.