جامل على حسابي.. "طريد" الأهلي السعودي يوجه اتهاما خطيرا ليايسله

وجه البرازيلي ألكسندر دا كوستا، لاعب الأهلي السعودي السابق والمنتقل حديثا لصفوف أتلتيكو مينيرو، اتهاما خطيرا للألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، بشأن عدم إشراكه بشكل أساسي في مباريات الفريق خلال الموسم الماضي، ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وأعلن الأهلي رحيل لاعبه البرازيلي ألكسندر، بعد عام واحد لعب بين صفوفه، كان مليئًا بالإصابات.

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وفي الوقت نفسه، نشر نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، أعلن فيه تعاقده مع ألكسندر.

وانضم ألكسندر إلى "الراقي" خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 9 ملايين يورو، غير أن لاعب الوسط البرازيلي عانى من سلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الفريق في معظم فترات الموسم.

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ولم يشارك صاحب الـ21 عامًا مع الأهلي سوى في 17 مباراة بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفًا وحيدًا، دون أن يسجل أي هدف.

ولكن اللاعب في مؤتمر تقديمه لاعبا بصفوف أتلتيكو مينيرو فجر مفاجأة قوية، حيث قال: المدرب أراد اختيار لاعبين آخرين وعدد الأجانب محدود في كل لقاء، والمباريات كانت صعبة نوعًا ما".

وأضاف: "كان على المدرب الاختيار بيني وبين الظهير الغائب لفترة طويلة (إزغان أليوسكي)، وأعتقد أنّ المجاملة لعبت دورا أيضًا، في النهاية علي التعلم مما حدث وأحمله معي دائما وأريد أن أكون لائقا بشكل متزايد للمشاركة مع الفريق بشكل مستمر".