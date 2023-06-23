رغم التعاقد مع كريم بنزيما.. نونو سانتو يرفض رحيل عبدالرزاق حمدالله

وانضم الفرنسي كريم بنزيما (35 عاما)، قائد ريال مدريد الذي حقق 25 لقبا مع الفريق الإسباني، لنادي الاتحاد السعودي بعقد ضخم حتى 2026 بعد أن رحل عن النادي الإسباني بالتراضي.

ونقلت قنوات "الكاس" الرياضية عن مصادر داخل نادي الاتحاد بأن سانتو يرفض مطلقًا رحيل حمدالله عن صفوف الفريق الجدواي.

وأشارت قنوات "الكاس" إلى أن نونو سانتو متمسك بتواجد حمدالله، ليكون لديه وفرة في الخط الأمامي للفريق.