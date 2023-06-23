رغم التعاقد مع كريم بنزيما.. نونو سانتو يرفض رحيل عبدالرزاق حمدالله
رفض نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد السعودي، رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق، رغم التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما.
وانضم الفرنسي كريم بنزيما (35 عاما)، قائد ريال مدريد الذي حقق 25 لقبا مع الفريق الإسباني، لنادي الاتحاد السعودي بعقد ضخم حتى 2026 بعد أن رحل عن النادي الإسباني بالتراضي.
ونقلت قنوات "الكاس" الرياضية عن مصادر داخل نادي الاتحاد بأن سانتو يرفض مطلقًا رحيل حمدالله عن صفوف الفريق الجدواي.
وأشارت قنوات "الكاس" إلى أن نونو سانتو متمسك بتواجد حمدالله، ليكون لديه وفرة في الخط الأمامي للفريق.
يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله انتقل من النصر إلى الاتحاد، في شهر ديسمبر من العام 2021، وتم تجديد عقده مؤخرًا حتى 2025.
وحسم "حمد الله" صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 21 نقطة متقدمًا بفارق هدف واحد على البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف النصر.
الاتحاد توّج بعد غياب 14 سنة كاملة، بلقب دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي برصيد 72 نقطة؛ ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم نادي الهلال.