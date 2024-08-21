يستعد الترجي التونسي، بطل الدوري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024 لحسم قائمته النهائية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 31 أغسطس الجاري،بينما يخوض الفريق الأحمر والأصفر خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت مصادر خاصة من الترجي التونسي أن المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو اتخذ قرارا باستبعاد 4 لاعبين من القائمة التي ستستكمل الجزء الأخير من التحضيرات للموسم الجديد وهم لاعبا الوسط غيث الوهابي ومعتز الزدام العائد من تجربة إعارة مع المصري البورسعيدي، والجناح أسامة بوقرة والمهاجم محمد علي بن حمودة.

وأنهى الترجي، الذي بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي وخسر اللقب أمام الأهلي المصري، معسكره التحضيري في مدينة طبرقة (شمال غرب) قبل أن يستأنف تدريباته في مركب الفريق بالعاصمة تونس.

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وقالت مصادر قريبة من الترجي لـ "إرم نيوز" إن المدرب ميغيل كاردوزو اتخذ قرارا بالاستغناء بصفة أولية عن غيث الوهابي ومعتز الزدام وأسامة بوقرة ومحمد علي بن حمودة، لكنه لم يحسم موقفه النهائي بخصوص بقاء اللاعبين الأربعة مع الفريق في موسم 2024 ـ 2025.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحسم في مصير اللاعبين الذين يتدربون حاليا ضمن مجموعة ثانية تضم المستبعدين، سيكون بعد جلسة بين الجهاز الفني بقيادة ميغيل كاردوزو ورئيس النادي حمدي المدب والتي سيتم على ضوئها اتخاذ قرار إما بإعارة بعضهم أو التفريط فيهم بشكل نهائي أو الاحتفاظ ببعضهم.

ويستهل الترجي التونسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة اتحاد تطاوين في ملعب رادس يوم 31 أغسطس أو 1 سبتمبر 2024 لحساب الجولة الأولى.

ويبدأ الفريق الأحمر والأصفر مشواره في دوري أبطال إفريقيا من خلال الدور الثاني حيث يواجه المتأهل بين أرتا سولار من دجيبوتي وديكيدا الصومالي.