رغم شكوك بشأن عمره.. جودويل يوغوسوك حارس جنوب السودان يقود بلاده إلى إنجاز تاريخي
دخلت جماهير كرة القدم في العالم أجمع وفي أفريقيا تحديدًا في حيرة من أمرها بعد أن رصدوا صورًا لحارس مرمى جنوب السودان جودويل يوغوسوك سيمون البالغ من العمر 18 عامًا الذي قاد منتخب بلاده إلى تحقيق أول انتصار في تاريخها خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا في مصر.
وساهم اللاعب بأدائه الرائع بفوز تاريخي لمنتخب بلاده 1-صفر على جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة.
وحصل بول مارا جاوا على ركلة جزاء ونفذها بنجاح ليمنح لاعبي جنوب السودان في النهاية فوزهم الأول على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.
ومع ذلك، ورغم تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، فإن حارس المرمى هو من خطف الأنظار من الجميع، حيث ادعى النقاد والمشجعون أن يوغوسوك سيمون لا يمكن أن يكون عمره 18 عامًا فقط وينافس في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا.
وأعرب العديد من المعجبين عن مخاوفهم، وتساءلوا عما إذا كان المسؤولون عن المسابقة قد أجروا حقًا فحصًا مناسبًا لأعمار اللاعبين قبل بدء البطولة، خاصة يوغوسوك سيمون الذي يبدو على وجهه تقدمه في العمر.
وقال الصحفي النيجيري البارز بايور عيسى عن ظهور الحارس السوداني وادعاءات حول عمره، قائلًا في تصريحات أبرزتها محطة GTV SPORTS+ الغانية التي تتابع البطولة: "الحقيقة هي أننا نعلم جميعًا أن سيمون لا يمكن أبدًا أن يكون لاعبًا تحت 20 عامًا، وهذه هي المشكلة التي نواجهها كأفارقة، والسبب في أن اللاعبين الأوروبيين لديهم مسيرة أطول من مسيرتنا".
والشكوك حول عمر اللاعبين الأفارقة شائعة للغاية في كرة القدم، ويبدو اللاعبون من هذه القارة في بعض الأحيان أكبر سنًا مما هم عليه في الواقع.
وفي بعض الحالات، تم الكشف عن هذا الاحتيال، فعلى سبيل المثال، ادَّعى اللاعب الغامبي يوسوفا يافا أنه كان يبلغ من العمر 16 عامًا خلال الفترة التي قضاها مع ميلان، ولكن تبين لاحقًا أنه أكبر من ذلك بتسع سنوات، ثم قام النادي الإيطالي بمقاضاته بتهمة الاحتيال.