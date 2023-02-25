رغم شكوك بشأن عمره.. جودويل يوغوسوك حارس جنوب السودان يقود بلاده إلى إنجاز تاريخي

وساهم اللاعب بأدائه الرائع بفوز تاريخي لمنتخب بلاده 1-صفر على جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة.

وحصل بول مارا جاوا على ركلة جزاء ونفذها بنجاح ليمنح لاعبي جنوب السودان في النهاية فوزهم الأول على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

ومع ذلك، ورغم تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، فإن حارس المرمى هو من خطف الأنظار من الجميع، حيث ادعى النقاد والمشجعون أن يوغوسوك سيمون لا يمكن أن يكون عمره 18 عامًا فقط وينافس في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

وأعرب العديد من المعجبين عن مخاوفهم، وتساءلوا عما إذا كان المسؤولون عن المسابقة قد أجروا حقًا فحصًا مناسبًا لأعمار اللاعبين قبل بدء البطولة، خاصة يوغوسوك سيمون الذي يبدو على وجهه تقدمه في العمر.