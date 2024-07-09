الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "أليانز أرينا" مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز على النمسا بهدف دون رد ثم التعادل دون أهداف مع هولندا وأيضًا التعادل مع بولندا بنتيجة 1-1.

وتغلب منتخب فرنسا على بلجيكا بنتيجة 1-0 في ثمن النهائي قبل عبور عقبة البرتغال بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في ربع النهائي.

ويحلم المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشامب بتحقيق لقب كأس أوروبا الغائب منذ عام 2000 وللمرة الثالثة في تاريخ الديوك بعد التتويج الأول بنسخة 1984.

في الوقت الذي صعد منتخب إسبانيا بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثانية بالفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0 ثم التغلب على إيطاليا بنتيجة 1-0 وبنفس النتيجة على ألبانيا.

وفاز منتخب إسبانيا على جورجيا بنتيجة 4-1 في ثمن النهائي، ثم تخطى عقبة ألمانيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

ويأمل منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي تحقيق لقب اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 2008 و2012.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة بصافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

وتذاع المباراة عبر قناة Bein sports max 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي بجانب قناة Bein sports max 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.