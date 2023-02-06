هل أصبح فينيسيوس جونيور عبئًا على لاعبي ريال مدريد؟

وحسب موقع " relevo " أصبح النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قضية في غرفة ملابس ريال مدريد وموقف اللاعبين منه ينقسم بين المساندة التامة وبين الارتباك الذي يسببه بتصرفاته.

وأكد الموقع أن اللاعبين في ريال مدريد يدعمون فينيسيوس جونيور ويعتبرونه ضحية لما يتعرض له من تدخلات عنيفة واستفزازات عنصرية، لكن في المقابل وضعيته تربكهم.

وأكد الموقع أن لاعبي ريال مدريد يرغبون في أن يتمكن فينيسيوس جونيور من صقل تصرفاته وأن يتخلى عن الفوضى الكبيرة التي يخلقها في كل مباراة ويركز على لعب كرة القدم وتقديم أفضل مستوى في الملعب.

وتلقى فينيسيوس جونيور معاملة سيئة في مايوركا بين هتافات عنصرية من الجماهير والعنف من لاعبي الفريق المنافس حيث تلقى 10 أخطاء وحصل على بطاقة صفراء ستجعله يغيب من مباراة إلتشي بسبب تراكم الإنذارات.