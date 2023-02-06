هل أصبح فينيسيوس جونيور عبئًا على لاعبي ريال مدريد؟
خسر ريال مدريد أمام ريال مايوركا 1-0 ليبتعد عن صدارة الدوري الإسباني وغريمه التقليدي برشلونة بفارق 8 نقاط في مباراة كان فيها البرازيلي فينيسيوس جونيور مرة أخرى هدفا لاستفزاز الجماهير والمنافسين وكان أفضل لاعبي فريقه.
وحسب موقع " relevo " أصبح النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قضية في غرفة ملابس ريال مدريد وموقف اللاعبين منه ينقسم بين المساندة التامة وبين الارتباك الذي يسببه بتصرفاته.
وأكد الموقع أن اللاعبين في ريال مدريد يدعمون فينيسيوس جونيور ويعتبرونه ضحية لما يتعرض له من تدخلات عنيفة واستفزازات عنصرية، لكن في المقابل وضعيته تربكهم.
وأكد الموقع أن لاعبي ريال مدريد يرغبون في أن يتمكن فينيسيوس جونيور من صقل تصرفاته وأن يتخلى عن الفوضى الكبيرة التي يخلقها في كل مباراة ويركز على لعب كرة القدم وتقديم أفضل مستوى في الملعب.
وتلقى فينيسيوس جونيور معاملة سيئة في مايوركا بين هتافات عنصرية من الجماهير والعنف من لاعبي الفريق المنافس حيث تلقى 10 أخطاء وحصل على بطاقة صفراء ستجعله يغيب من مباراة إلتشي بسبب تراكم الإنذارات.
وبدأ الهجوم على فينيسيوس جونيور منذ أيلول/ سبتمبر من السنة الماضية وقضية رقصته احتفالا بالأهداف والهتافات العنصرية من جماهير أتلتيكو مدريد ومهاجمته من لاعبي الجار وهو ما دفع ريال مدريد لإصدار بيان يدافع فيه عن نجمه الشاب ويدين العنصرية.
وانتقل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من محاولة تهدئة نجمه والحديث معه، للدفاع عنه علنا والمطالبة بحمايته وأكد الموقع أن المدرب الإيطالي انتقل من لعب دور الوالد بالنسبة للنجم البرازيلي لدور المشجع الذي يسانده ويطالب بحمايته ويؤكد إعجابه بمؤهلاته وكونه قدوة للشباب والأطفال ردا على تصريحات قائد مايوركا.
ويرى لاعبو ريال مدريد أن الوضع لا يجب أن يستمر وجاء تصريح ناتشو ليؤكد على ذلك وقال:" خلق من حوله أجواء لا يحبها أي شخص عليه أن يستمتع بكرة القدم ويجب أن نترك هذا الهراء والجدل جانبا".
فينيسيوس جونيور يعيش على حافة الهاوية ورأي لاعبي ريال مدريد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المعركة الأبدية، مثلما حدث سابقا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويستعد زملاء فينيسيوس جونيور لمنع التاريخ أن يكرر نفسه فلا أحد فيهم يشك في قيمته ودوره في الفريق لكنهم يعتقدون أن الوقت قد حان للعمل على الجانب الآخر، وهو التركيز والقوة في الخطاب لتجنب أن يكون هذا الفصل من المشاكل في نهاية كل أسبوع.