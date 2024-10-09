"نسبة الدهون 7%".. إمام عاشور يوجه سؤالا محرجًا لحسام حسن

وجه إمام عاشور، نجم النادي الأهلي المصري، سؤالًا محرجًا إلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب مصر، بعدما استبعد اللاعب من حساباته في المعسكر الحالي لمنتخب مصر.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي الـ11 والـ15 من أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت القائمة استبعاد إمام عاشور من القائمة، في مفاجأة اعتبرها البعض ردًّا من حسام حسن على خروج اللاعب مصابًا من المعسكر الماضي.

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وكشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عن فحوى مكالمة جمعت بينه وبين إمام عاشور، بعد الانتقادات التي طالت اللاعب مؤخرًا وتم اتهامه بتراجع مستواه البدني وفي الملعب أيضًا، حيث أوضح: "كان هناك حديث تم بيني وبين إمام عاشور، وتحدثنا في نقطة إنه كان قويًّا جسديًّا وقت لعبه مع الزمالك فماذا حدث الآن، ليؤكد إمام أن نسبة الدهون في جسده حاليًّا وصلت إلى 7%، وهو رقم عمره ما وصل إليه".

وأضاف: "إمام قال لي أنا في أقوى مرحلة بدنية من يوم ما لعبت كرة، وهذا رد يفهمه الناس المختصة بالأمور الرياضية، وهي أرقام مهمة في اللياقة، وهو شغال على نفسه بشكل جيد".

وتابع: "إمام عاشور لديه علامة استفهام واستغراب بعد استبعاده من حسابات حسام حسن، قائلًا (هل لو كنت سيئًا في مباراة واحدة هل هذا يمنعني من الانضمام لمنتخب مصر؟)، لذلك كان عدم انضمامه للمنتخب مفاجأة جعلته يستفيق سريعًا وتعلم الدرس وأن الفترة المقبلة يجب أن تكون مختلفة تمامًا".

إمام عاشور غاب عن التسجيل أو صناعة الأهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة مع الأهلي، والتي خاضها في بداية الموسم الحالي، وظهر بأداء متذبذب وتراجع في المستوى.

وحرص إمام عاشور على الظهور بشكل مختلف في التدريبات الأخيرة للفريق الأحمر، حيث قام بعمل "لوك" جديد وقص شعره قبل خوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، والتي يستهلها فريقه بمواجهة سيراميكا يوم الـ20 من أكتوبر الجاري.

ويركز إمام عاشور على الظهور بشكل جيد في الفترة المقبلة، وتغيير الانطباع الذي تم اتخاذه عن اللاعب بعد ظهوره المتواضع في مباراة السوبر الأفريقي، والتي خسرها فريقه بركلات الترجيح لصالح الغريم التقليدي الزمالك.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فقد حصل على البطاقة الذهبية.