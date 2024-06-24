رسميًا: الزمالك يحسم موقفه من المشاركة أمام الأهلي بالدوري المصري
أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عن موقفه النهائي من خوض مباراة القمة أمام الأهلي، في الدوري المصري.
ودارت مفاوضات بين رابطة الأندية المصرية ونادي الزمالك، لمحاولة إقناع الإدارة البيضاء بالموافقة على خوض لقاء القمة غدًا الثلاثاء.
ولكن مجلس إدارة الزمالك أعلن بشكل رسمي، عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي.
وفيما يلي بيان الزمالك:
تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.
وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.
فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.
الزمالك أولاً
ويرفض الزمالك استكمال الدوري إلا بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.
وبعد بيان الزمالك، لن تقام مباراة القمة أمام الأهلي غدًا للثلاثاء.
وكان الزمالك قد أكد من قبل أنه "لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيداً عن التدخلات الشخصية".
كما طالب الزمالك بانتداب "لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد".
ويحتل الزمالك المركز 10 في مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.