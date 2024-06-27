إنذار غولر وطرد خوري بعد نهاية فوضوية لمباراة تركيا والتشيك (فيديو)
شهدت مباراة تركيا ضد التشيك في كأس الأمم الأوروبية، نهاية فوضوية، بعد هدف الفوز القاتل للمنتخب التركي، ما أدى إلى إنذار أردا غولر، وطرد توماش خوري لاعب التشيك.
وسجلت تركيا هدفا متأخرا لتحبط عودة حماسية من التشيك وتفوز عليها 2-1 وتؤكد حصولها على المركز الثاني في المجموعة السادسة من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم الأربعاء، لتحجز موعدا مع النمسا في دور الستة عشر.
وأحرز جينك طوسون هدف فوز تركيا في الوقت بدل الضائع، مما أثار الصخب على مقاعد البدلاء وبين اللاعبين، ووقعت صدامات وشجار بالأيدي.
وفي نهاية فوضوية للمباراة، تلقى أرداو غولر إنذارًا، كما تلقى توماش خوري لاعب التشيك بطاقة حمراء أيضا بعد شجار عند صفارة النهاية.
وأنهت تركيا منافسات المجموعة السادسة في المركز الثاني خلف البرتغال المتصدرة، وستواجه النمسا في دور الستة عشر في الثاني من يوليو تموز في لايبزيغ.
وكانت البرتغال قد ضمنت بالفعل صدارة المجموعة لكنها خسرت من جورجيا، التي تأهلت ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.