ريال مدريد يخطط للظفر بشقيق هدافه الأول

كشفت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى لضم الموهبة الإنجليزية ولاعب نادي سندرلاند جوبي بيلنغهام الشقيق الأصغر للنجم جود بيلنغهام هداف الفريق الملكي الحالي برصيد .

ووفقا للتقارير ذاتها، أرسلت إدارة ريال مدريد كشافين للاعبين لمعاينة جوبي بيلنغهام بهدف الوقوف على إمكانياته عن كثب وإلحاقه بشقيقه الذي كان نجم الميرينغي هذا الموسم دون منازع بحسب عديد الخبراء في كرة القدم.

وينتظر أن تتوضح الصورة بخصوص رغبة ريال مدريد في ضم جوبي بيلنغهام (18 عاما) خلال شهر يونيو الماضي بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع ناديه ساندرلاند في دوري الشامبيونشيب (الدرجة الثانية) في إنجلترا.

وخاض جوبي بيلنغهام، لاعب الوسط الهجومي، هذا الموسم 39 مباراة حتى الآن مع سندرلاند وسجل 7 أهداف بجانب تمريرة حاسمة وذلك في موسمه الاول مع النادي.

وليست المرة الأولى التي يتابع فيها الفريق الملكي جوبي بيلنغهام، ففي أكتوبر 2023، أرسل مسؤولو النادي عددا من الكشافين لمراقبة اللاعب مع منتخب إنجلترا لأقل من 19 عاما.

وقالت صحيفة"الصن" البريطانية في ذلك الوقت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، طلب إرسال كشافين لمشاهدة جوبي وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا أمام الجبل الأسود، خلال فترة التوقف الدولي.