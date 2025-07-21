ليس مع النصر.. كريستيانو رونالدو يشارك في بطولة جديدة بالسعودية

يخطو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو تجربة جديدة، لكن هذه المرة خارج إطار نادي النصر، إذ من المقرر أن يشارك في حدث رياضي استثنائي على الأراضي السعودية.

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فبعد انضمامه إلى صفوف النصر في يناير 2023، إثر إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، وبتعاقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، مدد الأسطورة البالغ من العمر 40 عامًا ارتباطه بالنادي حتى صيف 2027.

وفي تطور لافت، كشف فيصل بن حمران، المدير التنفيذي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، عن إمكانية مشاركة رونالدو في البطولة، وصرح لقناة "الإخبارية": "قد يخوض رونالدو مباراة استعراضية تجمع أبرز نجوم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".

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وتحتضن العاصمة الرياض هذه البطولة العالمية خلال الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، في حين أكد بن حمران أن رونالدو يشغل منصب سفير البطولة، قائلًا: "لدينا خطط مشتركة معه، وإن شاء الله سيرافقنا كما فعل نيمار سابقًا".

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يذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور قد شارك في النسخة السابقة من البطولة أثناء لعبه مع نادي الهلال، قبل انتقاله إلى نادي سانتوس في يناير 2025.