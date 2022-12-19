اليوتيوبر "سبيد" عاشق رونالدو حاول تمزيق قميص ميسي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم (صور)
حاول اليوتيوبر "سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمزيق قميص ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بطل كأس العالم، بعد تتويج راقصي التانغو بمونديال قطر.
وتوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة مجنونة، جمعت بينهما مساء الأحد في نهائي البطولة على ملعب لوسيل.
وتداول مغردون صورًا لليوتيوبر "سبيد" وهو يحاول تمزيق قميص ليونيل ميسي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم.
وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم "قطر 2022"، الأحد، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم تقدمت الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي من مدى قريب في الدقيقة 108، قبل أن تدرك فرنسا التعادل بوساطة كيليان مبابي ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
وتحول نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا من مباراة من طرف واحد إلى لقاء مثير وبدا ملائمًا أن يتفوق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية على منافسه الأوروبي في لقاء درامي.
وانهمرت الدموع في إستاد لوسيل عندما سجل جونزالو مونتييل ركلة الترجيح الرابعة ليمنح الأرجنتين الفوز 4-2، بعدما سجل كيليان مبابي ثلاثية من الأهداف أعاد بها فرنسا للمواجهة مرتين بعد تأخرها بهدفين من ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.