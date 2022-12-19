اليوتيوبر "سبيد" عاشق رونالدو حاول تمزيق قميص ميسي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم (صور)

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم "قطر 2022"، الأحد، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم تقدمت الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي من مدى قريب في الدقيقة 108، قبل أن تدرك فرنسا التعادل بوساطة كيليان مبابي ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وتحول نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا من مباراة من طرف واحد إلى لقاء مثير وبدا ملائمًا أن يتفوق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية على منافسه الأوروبي في لقاء درامي.

وانهمرت الدموع في إستاد لوسيل عندما سجل جونزالو مونتييل ركلة الترجيح الرابعة ليمنح الأرجنتين الفوز 4-2، بعدما سجل كيليان مبابي ثلاثية من الأهداف أعاد بها فرنسا للمواجهة مرتين بعد تأخرها بهدفين من ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.