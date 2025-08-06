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رياضة

عرض أوروبي ينقذ أحمد عبد القادر من "جحيم" ريبيرو

عرض أوروبي ينقذ أحمد عبد القادر من "جحيم" ريبيرو
أحمد عبد القادرالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 7:25 ص

كشفت تقارير إعلامية أن أحمد عبد القادر، نجم الأهلي المصري، يمتلك عرضا أوروبيا للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة في محاولة لإعادة إحياء مسيرته، بعد خروجه نهائيا من حسابات الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر.

وعاد أحمد عبد القادر إلى النادي الأهلي بعد نهاية إعارته إلى فريق قطر القطري في الموسم الماضي.

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ويرغب عبد القادر في الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال لناد آخر في ظل تقارير تتحدث عن مفاوضات من جانب الزمالك لضمه، كما أشارت تقارير سابقة إلى أن اللاعب طلب من إدارة النادي الأحمر شراء قيمة عقده الحالي ولكن هذا الأمر أيضا قوبل بالرفض.

وكان مسؤولو الأهلي يستهدفون تسويق اللاعب قبل إغلاق باب القيد اليوم الأربعاء، وحال عدم تسويقه سيتم قيده في قائمة الفريق.

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وقال الإعلامي الرياض أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي الرسمي، إن "عبد القادر رفض كل العروض المقدمة له محليا، وقال: أنا ممكن يكون عندي عرض أوروبي، وأكد أن باب القيد في أوروبا مفتوح لنهاية أغسطس وما زال عنده وقت للسفر وسيحاول إقناع إدارة الأهلي لقبول العرض طالما أن مشاركته صعبة مع الأهلي".

 

 

وأضاف: "اللاعب من حقه أن يتدرب مع الفريق الأول، لكن من حق المدير الفني ألا يضعه في التشكيل أو لا يدفع به، الأمر الثاني من دون شك هناك اتصالات مع نادي الزمالك ورغبة لبيراميدز لضم عبد القادر، وكلامي يُغضب عبد القادر لكن أنا أقول معلومات مؤكدة، هناك اتصالات بين عبد القادر والزمالك، ورغبة كبيرة من بيراميدز لضم اللاعب".

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