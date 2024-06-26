أول تعليق من تريزيغيه بعد رفض ناديه مشاركته في أولمبياد باريس

أبدى محمود حسن "تريزيغيه"، نجم طرابزون سبور التركي، تقبله لقرار ناديه بعدم الموافقة على مشاركته مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد باريس المقبلة.

وقال النادي التركي إنه تلقى دعوة رسمية لمشاركة تريزيغيه مع مصر في الأولمبياد مع تلقيه طلبًا من اللاعب يفيد برغبته في المشاركة.

ورفض طرابزون مشاركة تريزيغيه في الأولمبياد بسبب ارتباطه بمباريات تصفيات الدوري الأوروبي خلال تلك الفترة.

وعلق تريزيغيه على الأمر عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "بالتوفيق لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب وكنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي".