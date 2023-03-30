أغويرو يتعرض لأزمة قلبية خلال بث مباشر على الإنترنت (فيديو)
عانى سيرجيو أغويرو من أزمة أخرى في القلب خلال بث مباشر على "تويتش" مع المدون الشهير على الإنترنت إيباي إيانوس الليلة الماضية.
وأُجبر أسطورة مانشستر سيتي والأرجنتين على الاعتزال في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب أثناء اللعب مع برشلونة.
وشوهد أغويرو بانتظام وهو يظهر على تطبيق "تويتش" منذ أن أُجبر على الاعتزال المبكر، وكان ذلك أثناء البث الليلة الماضية، حيث كان هناك اضطراب آخر في ضربات القلب يذكّر الناس لماذا لم يعُد يلعب كرة القدم.
وقالت صحيفة "ماركا" التي بثت الفيديو أثناء حدوث اضطراب في ضربات قلب أغويرو إنه أثناء البث توقف أغويرو للحظة ووضع يده على صدره.
ورافق أغويرو في البث المباشر إيانوس أحد أبرز المدونين والبلوغرز في إسبانيا، حيث سأل نجم أتلتيكو مدريد السابق أثناء توقفه عن الكلام خلال البث وهو يضع يده على صدره: "ما الأمر، يا رجل؟" أجاب أغويرو: "أعتقد.. أعتقد.. لقد عانيت للتو من عدم انتظام ضربات القلب".
وعندما سأله إيانوس عما إذا كانوا بحاجة للذهاب إلى الطبيب، قال أغويرو: "لا، لا. لأن لدي شريحة وسوف تكتشفها الشريحة وترسل لي إشارة".
واضطر أغويرو للخروج قبل نهاية الشوط الأول في مباراة على أرضه أمام ألافيس في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب عدم ارتياح في الصدر، وشُخص لاحقًا باضطراب في ضربات القلب وطُلب منه في البداية أن يستريح لمدة ثلاثة أشهر.
ثم تقرر أنه يجب أن يعتزل من أجل صحته لمنع المزيد من مخاطر وقوع أحداث مماثلة.
وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في صدره، وأكد اعتزاله في مؤتمر صحفي عاطفي في كامب نو - بعد أشهر فقط من انضمامه إلى برشلونة بعد مهمته الأسطورية في مانشستر سيتي والتي بات خلالها الهداف التاريخي للنادي.
وبكى أغويرو بشكل لا يمكن السيطرة عليه لأنه اضطر إلى الكشف عن الأخبار، مع وجود بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي سافر خصيصا من أجل حضور هذه اللحظة لمساندة لاعبه السابق.
بالإضافة إلى التواجد المنتظم على تويتش، كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا ضيفًا خاصًا في نهائي كأس العالم، حيث شوهد يحتفل مع ليونيل ميسي وبقية المنتخب الأرجنتيني بعد كل انتصار.
وبدأ إيانوس، الذي كان يشارك في تقديم البث مع أغويرو، في اكتساب شعبيته من خلال البث على تويتش ومشاركته في eSports.
ويملك أكثر من تسعة ملايين مشترك لقناته على يوتيوب و11 مليون مشترك على تويتش.
وسمحت له شعبيته بإجراء مقابلات مع اللاعبين، الذين لا يُعرف عادةً برغبتهم في التحدث إلى وسائل الإعلام بما في ذلك أغويرو وجيرارد بيكيه.
وأجرى إيانوس مقابلة مع ميسي في نفس يوم توقيعه عقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في بث مباشر تابعه أكثر من 300 ألف متفرج.