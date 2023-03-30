أغويرو يتعرض لأزمة قلبية خلال بث مباشر على الإنترنت (فيديو)

عانى سيرجيو أغويرو من أزمة أخرى في القلب خلال بث مباشر على "تويتش" مع المدون الشهير على الإنترنت إيباي إيانوس الليلة الماضية.

وأُجبر أسطورة مانشستر سيتي والأرجنتين على الاعتزال في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب أثناء اللعب مع برشلونة.

وشوهد أغويرو بانتظام وهو يظهر على تطبيق "تويتش" منذ أن أُجبر على الاعتزال المبكر، وكان ذلك أثناء البث الليلة الماضية، حيث كان هناك اضطراب آخر في ضربات القلب يذكّر الناس لماذا لم يعُد يلعب كرة القدم.