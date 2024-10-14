طائرة خاصة تفجر خلافًا بين بيولي وإدارة النصر السعودي

تفجرت أزمة داخل جدران نادي النصر السعودي بطلها الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، بسبب رفض الإدارة إعادة البرازيلي ماتيوس بينتو، حارس مرمى الفريق بطائرة خاصة، على غرار ما سيحدث مع زميله في المنتخب الإسباني إيمريك لابورت.

ومن المنتظر أن يواجه النصر نظيره الشباب يوم الجمعة المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النصر، قررت توفير طائرة خاصة للمدافع الإسباني إيمريك لابورت، بعد نهاية مشاركته الدولية مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلا أن الإدارة رفضت قرارًا مماثلًا مع الحارس البرازيلي بينتو.

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وأضاف التقرير: "جاء رفض إدارة النصر بسبب ارتفاع تكلفة توفير طائرة خاصة من أجل بينتو إذ يقدر سعرها بنحو 200 ألف دولار، بينما بلغت قيمة نقل لابورت نحو 50 ألف دولار".

وتابعت: "يصر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على توفير الطائرة الخاصة لبينتو من أجل اللحاق بالتدريب الأخير، يوم الخميس، قبل مواجهة الشباب المقررة الجمعة، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي".

وأشارت الصحيفة: "المدرب الإيطالي طرح على مواطنه غويدو فينغا، الرئيس التنفيذي للنادي، فكرة تكفّل النادي بطائرة خاصة تعيد البرازيلي بينتو، من بلاده إلى الرياض مُباشرةً بعد انتهاء مهمته الدولية، كي يتدرّب مرةً واحدةً مع زملائه قبل قمة الجولة السابعة".

ومن المتوقع أن يحضر بينتو إلى الرياض، مساء الخميس، ليتكرر سيناريو وصوله عند ملاقاة الأهلي 13 سبتمبر الماضي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث لعب الحارس البرازيلي مواجهة "الراقي" أساسيًّا دون راحة من رحلة طيران طويلة أو خوض أي تدريبٍ مع الفريق بعد نهاية مشاركته من تجمع "السامبا" خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

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ويواجه منتخب البرازيل، الذي ضمّ بينتو إلى قائمته الحالية، نظيره بيرو، فجر الأربعاء، على أن يغادر الحارس عقب المباراة مباشرة إلى السعودية من أجل اللحاق بلقاء الشباب، بينما يصل لابورت إلى الرياض الأربعاء المقبل بعد نهاية لقاء منتخب بلاده أمام صربيا الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل نادي النصر، المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب، صاحب المركز الرابع.