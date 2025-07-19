جيسوس يستبعد نجمي النصر السعودي من معسكر النمسا

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، ثنائيا بارزا في القائمة التي تخوض المعسكر التدريبي في النمسا بداية من غد الأحد، وحتى يوم 4 أغسطس المقبل.

وتولى جيسوس قيادة النصر خلفاً للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل عن منصبه عقب نهاية الموسم.

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وقاد جيسوس تدريبات النصر استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر السعودي في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل، حيث يلعب الفريق ضد الاتحاد في نصف النهائي.

وخرج لابورت وأوتافيو من قائمة النصر تمهيداً لرحيلهما، كما استبعد جيسوس المدافع محمد آل فتيل؛ بسبب عدم تجديد عقده.

وجاء خروج لابورت وأوتافيو بمثابة تأكيد على رحيل الثنائي من قائمة النصر في الموسم الجديد.

وارتبط اسم لابورت بالرحيل إلى أتلتيك بلباو الإسباني، بينما لم يحصل أوتافيو على عروض رسمية حتى الآن.

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قائمة معسكر النمسا

وأعلن نادي النصر أسماء لاعبيه الذيين يخوضون معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا بناء على اختيارات جيسوس.

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وجاءت قائمة النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس – نواف العقيدي – راغد النجار

الدفاع: محمد سيماكان – عبد الإله العمري – نادر الشراري – سلطان الغنام – عواد أمين – ماجد قشيش – عبد العزيز الفرج - نواف بوشل – سالم النجدي.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – عبد الملك الجابر - علي الحسن – عبد المجيد الصليهم – سعد حقوي – عبد العزيز العليوة – عبد الرحمن غريب - أيمن يحيى.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أنجيلو غابرييل – ويسلي تيكسيرا – محمد مران – مشاري النمر.