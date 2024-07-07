أول تعليق من أحمد شوبير حول أزمة وفاة أحمد رفعت (فيديو)

أبدى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حزنه الشديد لوفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، مؤكداً ضرورة دعم أسرته بالسبل كافة، لتخفيف مصابهم الجلل.

وكان رحل أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت، يوم السبت عن 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري؛ إذ سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "أمس كان يوما حزينا للكرة المصرية، أحمد رفعت كان لاعبا في غاية الطيبة والأخلاق، أحمد رفعت لو ليه قانوني حق لازم يحصل عليه".

وأضاف: "ما أعلمه ومتأكد منه أن نادي مودرن سبورت لم يتركه للحظات، والدولة مهتمة، وأحمد رفعت كان إنسانا رائعا، وقلبي موجوع عليه، بصرف النظر عن كل عبارات النعي والمواساة التي جاءت من كل شخص يعرفه، وكلامي هناك موجه للمسؤولين كلهم من وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية المحترفة، اعملوا لجنة طبية وراجعوا على كل تجهيزات الأندية لأننا لم نر أي شيء بعد أزمة اللاعب الأولى".

وتابع شوبير: "تلقيت اقتراحاً من أحد اللاعبين الكبار بخصم 5% من راتب كل لاعب بالأندية الثلاثة الكبيرة تخصص لأسرة أحمد رفعت".

وطالب شوبير بضرور إلغاء لعب المباريات في فترة الظهيرة خلال الصيف الحالي حفاظا على حياة اللاعبين، موضحا: "لازم نلغي المباريات التي تقام في الرابعة عصراً لكي لا نخسر لاعباً جديداً، ولازم نعمل لجنة طبية، قلبنا موجوع على فراق أحمد رفعت ولن نتحمل خسارة لاعب جديد، لأن رفعت عندما وقع في الملعب حدث هذا أول يوم شهر رمضان الماضي، ونحن نرتكب الخطأ نفسه مجددا وكأن صحة البني آدم غير مهمة وحياة وصحة الإنسان أهم بكثير من مباراة كرة قدم".

وأتم: "أطالب في النهاية المسؤولين بفتح تحقيق في أسباب وفاة رفعت؛ لأن حقه لازم يرجع وهذا طبيعي وعيب أن يُلقى الناس بالباطل وإذا كان هناك شخص غلطان يحاكم ويحبس".

وانضم أحمد رفعت إلى نادي "مودرن سبورت" قادما من نادي المصري في أكتوبر 2022، ثم خرج في إعارة لنادي الوحدة الإماراتي، في يناير 2023، لمدة ستة أشهر. كما لعب قبلها لناديي إنبي والزمالك.

وشارك في 7 مباريات مع المنتخب المصري الأول، سجل خلالها هدفين. كما حصد مع منتخب مصر عام 2013 لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 20 عاما.