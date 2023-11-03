حكومة كولومبيا: متمردو جيش التحرير الوطني وراء اختطاف والد لويس دياز
اتهمت الحكومة الكولومبية، اليوم الخميس، مسلحين من متمردي جيش التحرير الوطني باختطاف والدي لويس دياز لاعب ليفربول، مطلع الأسبوع الجاري.
وتم اختطاف والديّ "دياز" من شوارع مسقط رأسهما في منطقة لاغواخيرا في كولومبيا على يد 4 رجال مسلحين على دراجات نارية من محطة وقود.
وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، في وقت متأخر أمس السبت، إنه تم إنقاذ والدة دياز بعد اختطافها في شمال كولومبيا، بينما لا تزال السلطات تبحث عن والده.
وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض أوتي باتينو في بيان: "نذكّر جيش التحرير الوطني بأن حوادث الخطف عمل إجرامي ينتهك القانون الإنساني الدولي، وأن واجبه في بناء عملية السلام ليس مجرد وقف هذه الحوادث بل القضاء عليها تمامًا".
وقال متحدث باسم جيش التحرير الوطني: "نحقق في الأمر".
وأكد أوتي باتينو، الذي يمثل الحكومة في المحادثات، أنه تم إبلاغ جيش التحرير الوطني بمسؤولية الاختطاف.
وأضاف: "اليوم علمنا رسميًا أن عملية الاختطاف التي تمت في 28 أكتوبر، في بارانكاس، مقاطعة لاغواخيرا، والتي كان ضحيتها لويس مانويل دياز، وسيلينيس مارولاندا، والد ووالدة لاعب كرة القدم لويس فرناندو دياز مارولاندا، قد ارتكبت من قبل وحدة تابعة لجيش التحرير الوطني".
وتابع: "نطالب جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح لويس مانويل دياز على الفور، ونذكرهم بواجبهم في حماية حياته وضمان سلامته".
وتابع: "باعتبارنا وفدًا من الحكومة الوطنية لمحادثات السلام مع جيش التحرير الوطني، فإننا نعرب عن تضامننا الكامل مع لويس دياز وعائلته والبلد بأكمله، ومع الملايين من متابعي اللاعب في العالم".
واختتم: "إننا نذكّر جيش التحرير الوطني بأن الاختطاف ممارسة إجرامية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وأن من واجبه في تطوير عملية السلام الحالية، ليس فقط التوقف عن تنفيذها، ولكن أيضًا القضاء عليها إلى الأبد".