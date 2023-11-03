حكومة كولومبيا: متمردو جيش التحرير الوطني وراء اختطاف والد لويس دياز

وأعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض أوتي باتينو في بيان: "نذكّر جيش التحرير الوطني بأن حوادث الخطف عمل إجرامي ينتهك القانون الإنساني الدولي، وأن واجبه في بناء عملية السلام ليس مجرد وقف هذه الحوادث بل القضاء عليها تمامًا".

وقال متحدث باسم جيش التحرير الوطني: "نحقق في الأمر".

وأكد أوتي باتينو، الذي يمثل الحكومة في المحادثات، أنه تم إبلاغ جيش التحرير الوطني بمسؤولية الاختطاف.

وأضاف: "اليوم علمنا رسميًا أن عملية الاختطاف التي تمت في 28 أكتوبر، في بارانكاس، مقاطعة لاغواخيرا، والتي كان ضحيتها لويس مانويل دياز، وسيلينيس مارولاندا، والد ووالدة لاعب كرة القدم لويس فرناندو دياز مارولاندا، قد ارتكبت من قبل وحدة تابعة لجيش التحرير الوطني".

وتابع: "نطالب جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح لويس مانويل دياز على الفور، ونذكرهم بواجبهم في حماية حياته وضمان سلامته".