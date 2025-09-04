بث مباشر لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم

يستضيف المنتخب الجزائري منافسه بوتسوانا، اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 15 من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تأتي موزامبيق في المركز الثاني متأخرة بثلاث نقاط.

وتحتل بوتسوانا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ويطمح المنتخب الجزائي إلى الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، للاقتراب من خطف بطاقة التأهل للمونديال.

وتنطلق مباراة الجزائر وبوتسوانا مساء اليوم الخميس على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي وزو.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم في السطور القادمة

تشكيل الجزائر

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 6: تسديدة من حسام عوار، في أيدي حارس بوتسوانا.