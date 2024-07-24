أبدى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي رد فعل مثيرًا، بعد أحداث مباراة المغرب والأرجنتين، في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وفاز المغرب 2-1 على الأرجنتين في مستهل مبارياته بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم للرجال في ألعاب باريس، اليوم الأربعاء، في سانت إيتيين، بعدما ظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

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وسجل كريستيان ميدينا هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة، قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب ليغادر كلا الفريقين نحو غرفة تبديل الملابس.

وبعد مغادرة كلا الفريقين أرض الملعب، اكتشفا أن المباراة لم تنته، وأن حكم اللقاء قرر إيقافها، ولم يطلق صافرة النهاية.

وتم استئناف اللقاء، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بعد ساعتين من النهاية الأولى له، وألغى الحكم هدف ميدينا بداعي التسلل.

واستكملت المباراة لمدة ثلاث دقائق و15 ثانية، بعد إلغاء الهدف عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد، بحثت فيها الأرجنتين عن التعادل مجددا، لكن المغرب تمكن من الصمود والفوز بالمباراة.

وعقب هذه الأحداث، كتب ميسي رسالة من كلمتين نشرها عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على منصة "إنستغرام وقال فيها: "لا يٌصدق".

وكان المهاجم سفيان رحيمي، الذي يشارك في التشكيلة كلاعب فوق السن مع القائد أشرف حكيمي، قد منح التقدم للمغرب في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما حول تمريرة منخفضة من زميله بلال الخنوس مباشرة في الشباك.

وسجل مهاجم العين الإماراتي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عقب سقوط إلياس أخوماش بالتحام قوي مع خوليو سولير.

وقلص خوليانو سيميوني الفارق في الدقيقة 68 للأرجنتين، التي حصدت الميدالية الذهبية مرتين، لينتفض فريق المدرب خافيير ماسكيرانو محاولا إدراك التعادل.

واقتحمت الجماهير أرض الملعب في اليوم الأول من منافسات كرة القدم بعد هدف ميدينا، وألقت مقذوفات على اللاعبين مع اندلاع الفوضى في الملعب الواقع شرقي فرنسا.