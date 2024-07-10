يامال يحقق حلم والدته.. ويحطم رقم بيليه

حطم لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، رقمًا تاريخيًا مسجلًا باسم الأسطورة بيليه نجم منتخب البرازيل الأسبق.

وأصبح يامال صاحب الـ 16 عامًا أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا أو كأس العالم، متفوقا على الأسطورة البرازيلي بيليه، بعدما أدرك التعادل بتسديدة مذهلة في الدقيقة 21 ليمهد الطريق أمام فوز فريقه 2-1 على فرنسا في قبل النهائي.

وقال يامال إن التأهل إلى نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" حلم تحقق بالنسبة له ولوالدته.

وأبلغ نجم المنتخب الإسباني الصحفيين "أنا سعيد جدا بالفوز وبالوصول إلى النهائي. لا أعرف إذا ما كان أفضل أهداف البطولة، لكن له مكانة خاصة بالنسبة لي؛ لأن الوصول مع المنتخب إلى نهائي بطولة أوروبا أمر مميز جدا بالنسبة لي".

وتألق يامال بلمساته الإبداعية وسرعته وأسلوبه الأنيق ضمن تشكيلة إسبانيا التي فازت بمبارياتها الست في البطولة. وباتت إسبانيا على بعد فوز واحد من تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب للمرة الرابعة.

ووصف لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا هدف يامال بأنه "لمسة عبقرية".

وبسؤاله عما إذا كان قد أصبح أيقونة البطولة، قال يامال إن ما يعتقده الناس بشأن إسهاماته الفردية غير مهم.

وأضاف "أحاول ألا أولي هذا اهتماما كبيرا. لا أعرف ما إذا كنت أيقونة أو لا. هذا لا يساعد حقيقية بأي شيء داخل الملعب. أحتاج أن أساعد فريقي، هذا ما أحاول القيام به، وهذا ما حاولت فعله اليوم".

وتابع "كنت سعيدًا جدًا بعد صفارة النهاية. إنه حلم تحقق، الوصول إلى نهائي مع المنتخب الأول".

وأتم قائلًا "حتى أمي قالت إنه حلمها أيضا. لذا، أنا سعيد جدا أن هدفي الأول أمام فرنسا في الدور قبل النهائي".