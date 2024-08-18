زار وفد من نادي الزمالك المصري أسرة الراحل السيد الشبكي فرد الأمن التابع لوزارة الداخلية وضحية حادث السير الذي ارتكبه أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق فجر الأحد الماضي بطريق الساحل الشمالي.

وأحالت النيابة العامة قضية اللاعب أحمد فتوح إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ بجانب إحراز مخدر الحشيش مع اللاعب أثناء حادث السير بجانب ثبوت تعاطيه المخدرات.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات بسبب تهمتي القتل الخطأ وإحراز مخدر الحشيش.

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وزار وفد من نادي الزمالك بقيادة هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء وعبد الواحد السيد مدير الكرة بجانب بعض الإداريين.

وتواجد ضمن الوفد مجموعة من لاعبي الفريق الأبيض على رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق بجانب مصطفى الزناري وسيف فاروق جعفر.

ويسعى نادي الزمالك لإقناع أسرة الفقيد بقبول الدية المقدمة من جانب اللاعب والتنازل عن قضية القتل الخطأ ليبقى فتوح في مواجهة اتهام إحراز مخدر الحشيش.

وتبدأ جلسات محاكمة اللاعب صباح اليوم الاثنين بعد إحالة القضية للجنايات من جانب النيابة العامة.

واستعان أحمد فتوح بالمحامي أشرف عبد العزيز للدفاع عنه في هذه القضية بجانب تدخل مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق لمحاولة التوصل إلى حل في هذه القضية.