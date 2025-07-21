علي معلول يقترب من العودة إلى الصفاقسي التونسي

اقترب اللاعب علي معلول من العودة إلى فريقه السابق الصفاقسي التونسي بعد 9 أعوام كاملة من رحيله.

ورحل معلول أخيرًا عن صفوف الأهلي المصري عقب نهاية عقده بعد تجربة حافلة حقق خلالها العديد من الألقاب، على رأسها التتويج بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات في نسخ 2020 و2021 و2023 و2024، بخلاف الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 3 مرات.

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وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب علي معلول صاحب الـ35 عاماً من الرحيل إلى فريقه السابق الصفاقسي.

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وتخرج معلول في فريق الشباب بنادي الصفاقسي، ولعب للفريق الأول منذ عام 2008 وحتى رحيله للأهلي عام 2016.

ولعب معلول الظهير الأيسر المخضرم ما يزيد على 190 مباراة بقميص الصفاقسي، وسجل 39 هدفاً وقدم 43 تمريرة حاسمة لزملائه، وأسهم في التتويج بلقب الدوري التونسي موسم 2012-2013، بجانب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم نفسه.

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وبحسب التقارير فإن معلول تلقى عرضاً للعودة إلى فريقه السابق الصفاقسي، في ظل عدم ارتباطه بأي فريق حاليًا، وهو ما وافق عليه بشكل شبه نهائي اللاعب المخضرم.