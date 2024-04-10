الزمالك يبدأ "انتفاضة الميركاتو"

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تجهيز الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد في ظل تأكيد حاجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التعاقد مع صفقات جديدة، خاصة في خط الهجوم ومركز حراسة المرمى.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث سيواجه فريق دريمز الغاني.

ويعاني الزمالك على المستوى المحلي إذ خسر لقب كأس مصر لصالح غريمه الأهلي، كما يقدم نتائج سيئة للغاية في الدوري المصري.