الزمالك يبدأ "انتفاضة الميركاتو"
بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تجهيز الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد في ظل تأكيد حاجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التعاقد مع صفقات جديدة، خاصة في خط الهجوم ومركز حراسة المرمى.
وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث سيواجه فريق دريمز الغاني.
ويعاني الزمالك على المستوى المحلي إذ خسر لقب كأس مصر لصالح غريمه الأهلي، كما يقدم نتائج سيئة للغاية في الدوري المصري.
وأظهرت المباريات الأخيرة للزمالك أن الفريق يعاني للغاية في مركز حراسة المرمى في ظل تراجع المستوى الشديد لمحمد عواد ومحمد صبحي حارسي الفريق.
انتفاضة الميركاتو
وحسب المصادر، فإن الزمالك بدأ بالفعل عملية إتمام بعض الصفقات لدعم خطي الهجوم وحراسة المرمى بالتحديد، حيث ينوي القيام بميركاتو ضخم للغاية الصيف القادم.
ووفقا للمصادر أيضا، فإن ميركاتو الزمالك لن يقتصر على ضم لاعبين جدد بل سيشمل بيع وإعارة آخرين.
ويعد السوري محمود الأسود لاعب منتخب سوريا الأول ونادي الكرامة، أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض الصيف القادم، حيث عاد التفاوض معه بقوة بعدما فشلت صفقة الشتاء الماضي لأسباب مالية.
وفي مركز حراسة المرمى، دخل الزمالك بقوة في مفاوضات مع الثنائي عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي ومحمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليو باترا.
ولم يحسم الزمالك بعد مصير الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي إذ لم يتم تجديد عقديهما الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.