ما هو قانون "فينيسيوس جونيور" الذي أطلقته البرازيل لمناهضة العنصرية؟

كانت البرازيل اتخذت موقفًا داعمًا لفينيسيوس جونيور إبان إزمة مباراة فالنسيا وريال مدريد التي شهدت أحداثًا عنصرية تجاه اللاعب.

وحسب وسائل إعلام برازيلية "القانون مستلهم من واقعة فينيسيوس في استاد ميستايا حين توقفت المباراة بضع دقائق بينما واجه اللاعب المشجعين الذين أهانوه في المدرجات".

وأقرت حكومة ريو بالإجماع "قانون فيني جونيور" في يونيو/ حزيران الماضي ويشمل إجراءات تقديم الشكاوى ضد العنصرية وإطلاق حملات توعية.

وقال فينيسيوس خلال مناسبة في استاد ماراكانا الذي خاض عليه مباراته الأولى مع فلامنغو في 2017 "هذا اليوم استثنائي للغاية وأتمنى أن تشعر عائلتي بالفخر".

وأضاف "لا زلت صغير السن ولم أتوقع أن أتلقى هذا التكريم".

وتسلم فينيسيوس جوائز من المجلس التشريعي في ريو ومجلس المدينة وأضيفت بصمات قدمه إلى ممشى المشاهير في الاستاد بجانب أساطير للبلاد مثل بيليه وجارينتشا ورونالدو.

وتابع "أحيانًا أسأل نفسي إن كنت أستحق كل هذا، لم أتوقع نيل هذا الكم من الجوائز أو أن أحظى بهذه المحبة في ماراكانا الذي لعبت به العديد من المباريات مع فلامنجو".