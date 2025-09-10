مطلوب لإنقاذ الأخضر الكبير.. من هو عبد العزيز الشمري هداف كأس الخليج للشباب؟

حسم المنتخب السعودي اليوم الأربعاء لقب النسخة الأولى من كأس الخليج للشباب للمنتخبات التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بين 28 أغسطس و10 سبتمبر 2025.

وتفوق المنتخب السعودي على نظيره اليمني في النهائي (3 ـ 1) اليوم الأربعاء بعد أن فرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل توهج لاعبيه وفي مقدمتهم عبد العزيز الشمري هداف البطولة.

وسطع نجم الشمري بشكل لافت في النسخة الأولى من كأس الخليج للشباب ليقود السعودية إلى منصة التتويج ويخرج نجما للبطولة وأفضل لاعب وهداف فيها.

ونجح الشمري المولود في 11 فبراير 2007 في أن يفرض نفسه نجما للبطولة التي أقيمت بمشاركة 8 منتخبات، وأن ينتزع إعجاب الجماهير والملاحظين على حد السواء.

وبدأ عبد العزيز الشمري مشواره الكروي مع ناشئي نادي الجبلين وانتقل للاتحاد في الموسم الماضي عندما اشترى النادي عقده من فريقه الأم ليبدأ مشواره في صفوف فئة الناشئين بالاتحاد ويصعد بعد ذلك إلى فئة الشباب (دون 20 عاما).

وأحرز الشمري في بطولة كأس الخليج 5 أهداف من بينها اثنان في الدور الأول وهدف في نصف النهائي ضد العراق وثنائية ضد اليمن في المشهد الختامي للبطولة.

وكان لاعب الاتحاد الصاعد قريبا من تسجيل هاتريك تاريخي في النهائي لولا إلغاء هدف كان أحرزه اليوم في شباك اليمن بداعي التسلل.

ولم يكن عبد العزيز الشمري حديث العهد بالتألق إذ فرض نفسه نجما منذ فئة الناشئين مع نادي الجبين عندما حل ثالث هدافي الدوري السعودي للناشئين (دون 17 عاما) بألوان نادي الجبلين برصيد 20 هدف موسم 2023 ـ 2024.

وخلال الموسم الماضي 2024 ـ 2025 أحرز اللاعب 15 هدفا في دوري الناشئين ولكن هذه المرة مع الاتحاد.

ويملك نجم كأس الخليج 2025 خصالا كروية لافتة أهلته ليكون أحد العناصر المرتقب انضمامها للمنتخب السعودي الأول.

واعتبر عدد من المتابعين أن عبد العزيز الشمري سيكون قريبا في المنتخب السعودي الأول باعتبار صعوده الصاروخي كواحد من أبرز مواهب الكرة السعودية.

ويتميز الشمري بسرعته وحنكته في المراوغات والاختراقات بجانب تقديم أداء بدني وفني عال طوال المباراة وإتقان اللعب بالرأس كما أنه يحسن تنفيذ ركلات الجزاء ويعد من اللاعبين المتخصصين في التسجيل من علامة الجزاء.