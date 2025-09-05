ضربة ليفربول الجديدة.. سلوت يحدد "خليفة" محمد صلاح بالاسم

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

خطف ليفربول الإنجليزي الأضواء في الانتقالات الصيفية الماضية بعدة صفقات مدوية على رأسها التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد بجانب ثنائي بايرن ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونغ.

وتخطط إدارة ليفربول لإعادة بناء الفريق، وتجديد الدماء بعناصر شابة للحفاظ على الألقاب.

وتفكر إدارة ليفربول في إيجاد بديل مناسب للنجم المصري محمد صلاح الذي جدد عقده، مؤخراً، حتى صيف 2027

يمتلك المدرب الهولندي أرني سلوت العديد من المواهب الهجومية في صفوف ليفربول، ولكنه طلب بالتحديد أحد النجوم المميزة ليكون خليفة مرتقباً للنجم محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فإن الفرنسي مايكل أوليسي نجم بايرن ميونيخ الألماني هو المرشح الأبرز لخلافة صلاح.

وتألق أوليسي في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، واختير أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني.

وساهم الجناح الفرنسي في تحقيق فريقه لقب الدوري الألماني، وسجل 20 هدفاً، و23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول.

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى العملاق الألماني قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني.

وربما يشعر مسؤولو بايرن ميونيخ، الآن، بأنهم على حق في ثقتهم، آنذاك، بتعاقدهم مع لاعب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بنصف السعر.

وتفوق بايرن على العديد من الأندية الكبرى في صفقة أوليسي، بما في ذلك مانشستر يونايتد، وتشيلسي، ونيوكاسل، ويرتبط أوليسي بعقد حتى عام 2029 مع العملاق البافاري.