أعلن النادي الأهلي المصري تجديد تعاقده مع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتستمر رحلة اللاعب مع القلعة الحمراء.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال من خلاله إنه نجح في تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق لمدة موسم.

وقال أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم؛ مدير التعاقدات، إن اللاعب وقع على العقود وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ونشر النادي الأهلي فيديو للاعب عمر السولية يتضمن بعض أهدافه، على رأسها هدفه في شباك الزمالك خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، الملقب بـ"نهائي القرن".

رحلة المايسترو مستمرة مع أعظم نادي في الكون 🪄🦅 Posted by Al Ahly SC on Monday, August 5, 2024

وينتهي تعاقد الأهلي مع عمرو السولية بنهاية الموسم الحالي، وأنهى النادي الأحمر تكهنات كبيرة بشأن مستقبل اللاعب.

وارتبط اسم عمرو السولية بالرحيل عن الأهلي والانتقال إلى صفوف السويحلي الليبي نهاية الموسم الجاري، ولكن نجح اللاعب في تجديد تعاقده مع الفارس الأحمر.