فينيسيوس وميليتاو يسخران من رودريغو بسبب سترته (فيديو)

سخر البرازيليان فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو من مواطنهما رودريغو غوس قبل مباراة ريال مدريد مع أتلتيك بلباو أمس الأحد في الدوري الإسباني.

واستضاف ريال مدريد منافسه أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني وانتهت المباراة بالتعادل 1/1.

وخلال مرور اللاعبين في الممر المؤدي إلى أرضية الملعب أظهر مقطع فيديو فينيسيوس جونيور وميليتاو يسخران من رودريغو بسبب سترته.