فينيسيوس وميليتاو يسخران من رودريغو بسبب سترته (فيديو)
سخر البرازيليان فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو من مواطنهما رودريغو غوس قبل مباراة ريال مدريد مع أتلتيك بلباو أمس الأحد في الدوري الإسباني.
واستضاف ريال مدريد منافسه أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني وانتهت المباراة بالتعادل 1/1.
وخلال مرور اللاعبين في الممر المؤدي إلى أرضية الملعب أظهر مقطع فيديو فينيسيوس جونيور وميليتاو يسخران من رودريغو بسبب سترته.
وبدت السترة كبيرة على رودريغو الذي يبلغ طوله 1.74 سم، مقابل 1.76 لفينيسيوس جونيور، و1.86 سم لميليتاو.
وبدت ملامح عدم الرضى على رودريغو قبل أن يصطف مع زملائه.
وتقدم أوهيان سانسيت لأتلتيك بلباو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49، وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
وبهذا التعادل ضمن ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا متقدما على أتلتيكو مدريد الذي تعادل أيضا مع فياريال 2/2.
ويملك ريال مدريد 78 نقطة مقابل 77 نقطة لأتلتيكو مدريد، في المركز الثالث، ويتبعه ريال سوسيداد وتأهلا جميعا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وستشارك 5 أندية إسبانية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث ضمن إشبيلية المشاركة في البطولة بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي.