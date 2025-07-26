طائرة خاصة و4 موظفين وراتب ضخم.. تفاصيل عرض الهلال الجنوني لإيزاك

كشفت صحيفة "ذا صن" عن المزايا الخرافية التي وضعها مسؤولو نادي الهلال السعودي على الطاولة أمام ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، لإقناعه بارتداء قميص "الزعيم" في الميركاتو الصيفي الحالي.

المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا أخبر نيوكاسل برغبته في الرحيل، بعد أن رفض النادي عرض ليفربول الأولي الأسبوع الماضي، الذي كان من الممكن أن يُسجل كأغلى صفقة في تاريخ بريطانيا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

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ووفقًا للصحيفة، فإن إيزاك قد يتقدم بطلب انتقال رسمي للضغط من أجل الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيزاك يمتلك عرضًا خرافيًا آخرَ من الهلال السعودي بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ويتضمن أيضًا مكافأة توقيع قدرها 14 مليون جنيه إسترليني وعددًا كبيرًا من الحوافز، إلا أن اللاعب يرغب في التوجه إلى ملعب "آنفيلد".

وأوضحت أن اللاعب كان سيحصل من الهلال على 3.6 مليون جنيه إسترليني في حال فوزه بدوري المحترفين السعودي، و3.8 مليون أخرى إذا توج بدوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى 1.75 مليون إذا أنهى الموسم كهداف للمسابقة.

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كما يشمل العرض 120 ألف جنيه شهريًا لتغطية نفقات السفر له ولعائلته، ومنزلًا تابعًا للنادي يضم أربعة موظفين بدوام كامل، وسائقًا خاصًا متفرغًا.

كما عرض على اللاعب توفير طائرة خاصة له ولعائلته في كل مرة يتم استدعاؤه فيها للانضمام إلى منتخب السويد.

وكان هذا العرض سيجعله خامس أعلى لاعب أجرًا في الدوري السعودي، خلف ساديو ماني، كريم بنزيما، رياض محرز، وكريستيانو رونالدو فقط، لكن يزاك لا يرى سوى ليفربول.

ويرفض نيوكاسل بدوره بيع هدافه في الموسم الماضي، الذي سجل 27 هدفًا، رغم أنه لم ينضم إلى جولة الفريق التحضيرية في آسيا.

كما فشل النادي في إقناعه بتوقيع عقد جديد بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كان سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ نيوكاسل.

ويخشى نيوكاسل من أن يُقدم إيزاك على طلب انتقال رسمي مكتوب من أجل إجبار النادي على السماح له بالرحيل.

ويقوم النادي حاليًا باستكشاف إمكانية التعاقد مع مهاجم لايبزيغ، بينجامين سيسكو، كبديل محتمل له.

ويخطط نيوكاسل لتقديم عرض بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مهاجم برينتفورد، يوان ويسا، بعد رفض عرض سابق بقيمة 25 مليونًا.

مهاجم ليفربول الجديد، هوغو إيكيتيكي، الذي رفض الانتقال إلى نيوكاسل واختار "الريدز"، ألمح بقوة إلى إمكانية انضمام ألكسندر إسحاق إليه في آنفيلد.

وكان الفرنسي قد انضم إلى ليفربول مقابل 69 مليون جنيه إسترليني قادمًا من فرانكفورت، ويرغب المدرب آرني سلوت في أن يشكل إسحاق جزءًا من هجوم الفريق الجديد إلى جانب محمد صلاح وفلوريان فيرتز.