سرق الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا الأضواء في انتصار فريقه إنتر ميامي على تورنتو بنتيجة 4-3 فجر اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الدوريات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصنع ألبا الأهداف الأربعة لزملائه بما فيها هدف سجله لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي، واللذين تزاملا أيضًا في صفوف برشلونة الإسباني.

وسجل أهداف إنتر ميامي في لقاء تورنتو اللاعب ماتياس روخاس في الدقيقتين 3 و59 ودييغو غوميز في الدقيقة 11 بجانب لويس سواريز في الدقيقة 20.

وأحرز أهداف فريق تورنتو اللاعب لورينزو إينسيني في الدقيقتين 15 و41 من ضربتي جزاء بجانب نواه ألين في مرماه بالخطأ عند الدقيقة 79.

وشاهد المباراة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب عن لقاءات فريقه إنتر ميامي بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي لإصابة قوية في كاحل القدم أجبرته على عدم استكمال اللقاء النهائي الذي شهد تتويج المنتخب الأرجنتيني بفوز مثير بهدف دون رد سجله لاوتارو مارتينيز.

وسجل جوردي ألبا 6 أهداف في 39 مباراة، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ولعب ألبا في صفوف برشلونة وفالنسيا وجيماناستيك في الدوري الإسباني قبل رحيله للدوري الأمريكي.