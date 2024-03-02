حقيقة بيع فينيسيوس أو رودريغو مع قدوم مبابي
كشفت صحيفة "أس" موقف ريال مدريد من بيع أحد نجوم خط الهجوم، مع اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، قرر ريال مدريد الحفاظ على خط هجومه "الفاخر" (فينيسيوس جونيور ورودريغو وإبراهيم دياز وخوسيلو).
وسينضم إلى هؤلاء مبابي والشاب البرازيلي إندريك الصيف المقبل.
ووفقا للصحيفة، نشأ تيار يرى أن وصول مبابي سيعني بالضرورة رحيل أحد نجوم الخط الأمامي الحالي لأنشيلوتي.
وتم تحديد اسمي فينيسيوس أو رودريغو كضحية للتعاقد مع مبابي، لكن "أس" أكدت أن فكرة ريال مدريد هي الحفاظ على الفريق الحالي، على الأقل في الهجوم، وتشكيل مجموعة "فاخرة" مع وصول مبابي وإندريك.
وبحسب الصحيفة، كانت الإصابات هذا الموسم بمثابة "الطاعون"، فقد غاب فينيسيوس عدة أسابيع بسبب الإصابة.
وأوضحت الصحيفة أنه يتم تفكيك "الجدل السخيف" الذي ينشأ عن إمكانية عدم التوافق بين مبابي وفينيسيوس بمجرد رؤية أين يلعب كل منهما هذا الموسم.
ويستمر فينيسيوس في اللعب، في كثير من الأحيان، على اليسار، لكنه يلعب هذا الموسم بشكل أكبر في العمق، وأحيانًا كلاعب رقم تسعة وهمي.
وقالت الصحيفة إنه مع وصول مبابي سيلعب الفرنسي وفينيسيوس بحرية مطلقة في العمل.
وبيّنت أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وضع خطة هجومية "فاخرة" تشمل مبابي وفينيسيوس ويدخل فيها رودريغو أيضًا.
وأكدت أن هذا الثلاثي سيكون مدمرًا، لأنهم سجلوا هذا الموسم وحده 57 هدفًا (32 لمبابي، و13 هدفا لرودريغو، و12 هدفا لفينيسيوس)، بالإضافة إلى 21 تمريرة حاسمة (7 تمريرات حاسمة لكل منهم).
انسجام شخصي
وأوضحت "أس" أنه يوجد انسجام شخصي بين مبابي وفينيسيوس، ففي الصيف الماضي كانا في إجازة في ميامي وكان فينيسيوس يرسل لمبابي من حين لآخر.
ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، في حين ينتهي عقد رودريغو مع الميرنغي في يونيو 2028. وكلاهما محمي بشرط جزائي قدره مليار يورو.
إبراهيم دياز وإندريك وخوسيلو
وقالت الصحيفة إن إبراهيم دياز وإندريك وخوسيلو حصلوا أيضًا على موافقة ريال مدريد والجهاز الفني.
وأكدت أن الفكرة الحالية هي دفع ريال مدريد 1.5 مليون يورو لإسبانيول مقابل شراء خوسيلو.