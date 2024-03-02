حقيقة بيع فينيسيوس أو رودريغو مع قدوم مبابي

وبحسب الصحيفة، كانت الإصابات هذا الموسم بمثابة "الطاعون"، فقد غاب فينيسيوس عدة أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم تفكيك "الجدل السخيف" الذي ينشأ عن إمكانية عدم التوافق بين مبابي وفينيسيوس بمجرد رؤية أين يلعب كل منهما هذا الموسم.

ويستمر فينيسيوس في اللعب، في كثير من الأحيان، على اليسار، لكنه يلعب هذا الموسم بشكل أكبر في العمق، وأحيانًا كلاعب رقم تسعة وهمي.

وقالت الصحيفة إنه مع وصول مبابي سيلعب الفرنسي وفينيسيوس بحرية مطلقة في العمل.

وبيّنت أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وضع خطة هجومية "فاخرة" تشمل مبابي وفينيسيوس ويدخل فيها رودريغو أيضًا.