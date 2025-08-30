اكتشاف السكتيوي.. من هو أسامة المليوي الذي قاد المغرب للقب "الشان"؟

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

حقق المنتخب المغربي لقب أمم إفريقيا للمحليين (الشان) بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب مدغشقر 3-2، في مباراة شهدت تألق المهاجم المغربي أسامة المليوي.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً هدفين في النهائي أحدهما جاء بطريقة رائعة من مسافة بعيدة مستغلاً خروج الحارس الملغاشي ليسجل هدفاً للتاريخ.

كما تُوج المليوي هدافاً للمسابقة برصيد 6 أهداف ليصبح ثالث لاعب مغربي يتوج بالجائزة بعد أيوب الكعبي في 2018 وسفيان رحيمي في 2020.

أسامة المليوي من مواليد 2 يناير 1996 بمدينة الدار البيضاء وبدأ مشواره كلاعب رفقة نادي الاتحاد البيضاوي أحد الأندية العريقة الذي يتواجد حالياً في دوري الدرجة الثانية ولعب في صفوفه موسماً واحداً 2019-2020 توج خلالها بلقب كأس العرش المغربي، قبل أن ينتقل لشباب المحمدية الذي كان ناشطاً في الدوري المغربي.

وبعد 3 مواسم رفقة شباب المحمدية سجل خلالها 26 هدفاً في 68 مباراة، انتقل المليوي في صيف 2023 لفريق نهضة بركان الذي تعود على جلب لاعبين مغمورين ومنحهم الفرصة ليصبحوا نجوماً في الدوري المغربي.

وتألق أسامة المليوي رفقة نهضة بركان وسجل 25 هدفاً في 66 مباراة وتوج رفقته بلقب الدوري المغربي وكأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2024-2025.

تألقه رفقة نهضة بركان وفوزه بجائزة هداف الكونفدرالية الإفريقية برصيد 5 أهداف دفع طارق السكتيوي الذي درب نهضة بركان سابقاً لدعوته للمنتخب المحلي المشارك في الشان ومنحه فرصة قيادة الهجوم ليواصل التألق ويصنع الفوز باللقب ويتوج هدافاً للمسابقة.

وسجل المليوي هدفاً في نهائي الكونفدرالية الإفريقية ونهائي أمم إفريقيا للمحليين في موسم واحد في حدث غير معتاد.