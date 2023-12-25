مبابي ورابيو ضمن أبرز أهداف مانشستر يونايتد بعد استحواذ راتكليف على حصة في النادي
مع شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25% من أسهم مانشستر يونايتد، يوم الأحد، قد تكون فترة الانتقالات المقبلة للفريق مفعمة بالحيوية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإنجليزية، فقد وضع مانشستر يونايتد بالفعل العديد من النجوم على طاولته لضمهم في الصيف المقبل.
وأبرم راتكليف صفقة طال انتظارها، يوم الأحد، ليستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد، وتعهد بضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار على أمل تغيير أحواله.
وتأتي الصفقة، التي تتولى بموجبها إنيوس إدارة عمليات كرة القدم في النادي، بعد أكثر من عام من عدم اليقين، فيما أعلنت عائلة غليزر صاحبة الأغلبية في نوفمبر 2022 أنها تبحث عن خيارات إستراتيجية.
ونقلت إذاعة "RMC" الفرنسية عن موقع "Manchester Evening News"، بأن النادي الإنجليزي قد استهدف بشكل رئيس لاعبين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل؛ إذ يمكنهم التوقيع مع النادي الذي يختارونه اعتبارًا من الـ1 من يناير المقبل، ومن بين هؤلاء، النجمان الفرنسيان: كيليان مبابي وأدريان رابيو".
وأوضح الموقع: "إذا كان اسم مبابي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي مرتبطًا بريال مدريد، فإن مانشستر يونايتد سيحقق ضربة كبيرة جدًّا إذا تمكن من جلبه في الصيف المقبل، كما إن نجم يوفنتوس، أدريان رابيو، موجود أيضًا في دائرة اهتمام يونايتد؛ إذ كانت هناك محادثات متقدمة معه في فترة الانتقالات الصيفية السابقة".
وأشار التقرير: "يتابع مانشستر يونايتد أيضًا بانتباه شديد اثنين آخرين من اللاعبين الذين سيصبحون قريبين من انتهاء عقودهم، وهما لاعب وسط نابولي البولندي بيوتر زيلينسكي (29 عامًا - 86 مباراة دولية) ومدافع أتلتيكو مدريد الإسباني ماريو هيرموسو (28 عامًا - 5 مباريات دولية)".
ويحتل يونايتد بقيادة المدرب إريك تين هاغ المركز الثامن في الدوري رغم إنفاق نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) على صفقات في آخر ست سنوات.
وخرج يونايتد من المسابقات القارية هذا الموسم بعدما تذيّل مجموعته بدوري الأبطال.