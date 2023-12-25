مبابي ورابيو ضمن أبرز أهداف مانشستر يونايتد بعد استحواذ راتكليف على حصة في النادي

مع شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25% من أسهم مانشستر يونايتد، يوم الأحد، قد تكون فترة الانتقالات المقبلة للفريق مفعمة بالحيوية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإنجليزية، فقد وضع مانشستر يونايتد بالفعل العديد من النجوم على طاولته لضمهم في الصيف المقبل.

وأبرم راتكليف صفقة طال انتظارها، يوم الأحد، ليستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد، وتعهد بضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار على أمل تغيير أحواله.

وتأتي الصفقة، التي تتولى بموجبها إنيوس إدارة عمليات كرة القدم في النادي، بعد أكثر من عام من عدم اليقين، فيما أعلنت عائلة غليزر صاحبة الأغلبية في نوفمبر 2022 أنها تبحث عن خيارات إستراتيجية.