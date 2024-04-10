قبل مواجهة الإياب.. أنشيلوتي يطالب لاعبيه بكسر سلسلة انتصارات مانشستر سيتي
ءكشفت صحيفة "آس" عن الرسالة الحماسية التي وجهها كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، للاعبيه قبل مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.
وحسم التعادل الإيجابي (3-3) موقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
ويتواجه الفريقان إيابًا، يوم الأربعاء في 17 أبريل الجاري، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.
وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يخوض 200 مباراة في دوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي (منذ 93/1992).
وقالت "آس" في تقريرها، إن "ريال مدريد سيسافر إلى مانشستر حاملاً أملًا كبيرًا، على الرغم من سجل السيتي الخالي من الهزائم في دوري أبطال أوروبا على ملعبه منذ أكثر من 5 سنوات، حيث خاضوا 22 مباراة دون أن يتمكن أحد من التغلب عليهم".
وأوضح التقرير أن "أنشيلوتي في التدريبات هذا الصباح، قال للاعبين: (نحن ريال مدريد، إذا كان هناك من يستطيع كسر هذه السلسلة، فهو نحن)".
وكان أنشيلوتي قد قال عقب مباراة أمس: "مباراة الإياب ستكون أيضًا متكافئة، وإذا لعبنا بنفس الأسلوب من الممكن أن ننافس بقوة في مانشستر، تعلمنا من درس الموسم الماضي، وقدمنا مستوى مميزًا في معظم أوقات المباراة".
ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من كامافينغا، ورودريغو وفالفيردي، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من: بيرناردو سيلفا، وفيل فودين، وغفارديول.
ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الفائز من آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن بالتعادل 2-2.