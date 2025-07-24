الزمالك يطلب من رئيسه السابق "صفقة القرن"

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بطلب إلى رئيسه السابق، ممدوح عباس، لتمويل ما يُوصف بـ"صفقة القرن"، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق المنافسات الموسم المقبل.

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وكان عباس قد أطلق وعودًا نارية لجماهير القلعة البيضاء بضم صفقات مدوية، ردًا على انتقال النجم أحمد مصطفى "زيزو" إلى غريمه التقليدي الأهلي، في صفقة أثارت غضبًا واسعًا بين مشجعي الزمالك.

وتعاقد الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي 2025 مع كل من حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، مهدي سليمان، لموسمين، بالإضافة إلى الأنجولي شيكو بانزا قادمًا من إستريلا دا أمادورا البرتغالي لأربعة مواسم، وعمرو ناصر وأحمد شريف من فاركو لمدة خمسة مواسم لكل منهما، وكذلك الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي لثلاثة مواسم، إلى جانب تجديد عقد وسط الميدان المخضرم عبد الله السعيد لموسمين إضافيين.

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"صفقة القرن".. طلب بعودة مصطفى محمد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" عن تفاصيل الصفقة الأبرز التي يطمح إليها مجلس الإدارة، مؤكدًا أن المسؤولين طلبوا من ممدوح عباس التكفل بتمويل عودة المهاجم الدولي مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، إلى صفوف الفريق.

وأوضح المصدر أن عباس يشعر بامتعاض شديد بسبب عدم استشارته في الصفقات الأخيرة، التي تمت دون الرجوع إليه، رغم دوره التاريخي في دعم النادي مالياً في أوقات سابقة.

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ولم يُبد الرئيس السابق ردًا واضحًا حتى الآن بشأن تمويل صفقة مصطفى محمد، رغم وعوده السابقة لإدارة النادي بالمساهمة في جلب "صفقتين سوبر" هدية للفريق، في خطوة كان يُتوقع أن تعيد التوازن للقلعة البيضاء بعد خسارة نجمها زيزو.