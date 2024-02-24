الوداد ينعش آماله في دوري أبطال أفريقيا بفوزه على غوانينغ

بيراميدز يودع البطولة

وفي مباراة أخرى، ودع بيراميدز المصري دوري أبطال أفريقيا بخسارته 3-صفر من مضيفه مازيمبي، الذي ضمن بلوغ الدور التالي.

وتوقف رصيد بيراميدز عند أربع نقاط من خمس مباريات متذيلا المجموعة الأولى. ويتفوق ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، وله سبع نقاط من أربع مباريات، على الفريق المصري بالمواجهات المباشرة.

ورفع مازيمبي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة.

وتقدم صاحب الأرض عن طريق جويل بيا في الدقيقة 32 وجعل جلودي ليكونزا النتيجة 2-صفر قرب الاستراحة.

وأضاف بايشنت موامبا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.