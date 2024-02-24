الوداد ينعش آماله في دوري أبطال أفريقيا بفوزه على غوانينغ
أنعش الوداد المغربي آماله في بلوغ أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه غوانينغ جالاكسي البوتسواني، اليوم السبت.
وسجل بدر كدارين هدف الفريق الزائر الوحيد بضربة رأس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وتصدى يوسف المطيع حارس الوداد لركلة جزاء سددها تابانج سيسيل بعد 10 دقائق من نهاية الاستراحة.
ورفع الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، رصيده إلى 6 نقاط من 5 مباريات متأخرًا بفارق الأهداف عن سيمبا ثاني ترتيب المجموعة الثانية، ويتذيل غوانينغ المجموعة وله 4 نقاط، ويتصدر أسيك المجموعة له 11 نقطة.
بيراميدز يودع البطولة
وفي مباراة أخرى، ودع بيراميدز المصري دوري أبطال أفريقيا بخسارته 3-صفر من مضيفه مازيمبي، الذي ضمن بلوغ الدور التالي.
وتوقف رصيد بيراميدز عند أربع نقاط من خمس مباريات متذيلا المجموعة الأولى. ويتفوق ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، وله سبع نقاط من أربع مباريات، على الفريق المصري بالمواجهات المباشرة.
ورفع مازيمبي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة.
وتقدم صاحب الأرض عن طريق جويل بيا في الدقيقة 32 وجعل جلودي ليكونزا النتيجة 2-صفر قرب الاستراحة.
وأضاف بايشنت موامبا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.