تين هاغ يرفض طلب لاعبي مانشستر يونايتد

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد يرفض "الانصياع" لمطالب كبار لاعبي الفريق بالحصول على مزيد من أيام الإجازة وإشعار مسبق بجدول تدريبهم.

وبحسب الصحيفة، فإن أعضاء مجموعة قيادة اللاعبين يشتكون، في الأسابيع الأخيرة، بسبب العدد المحدود من أيام الراحة الممنوحة لهم، وعدم قدرة الفريق على التخطيط لإجازاتهم.

وأوضحت أن لاعبي مانشستر يونايتد يحصلون على جدول تدريب أسبوعي من تين هاغ، الذي يحتفظ أيضًا بالحق في إجراء تغييرات عليه اعتمادًا على النتائج، في حين يريد بعض اللاعبين أن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل أكبر للمستقبل.