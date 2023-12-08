تين هاغ يرفض طلب لاعبي مانشستر يونايتد
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد يرفض "الانصياع" لمطالب كبار لاعبي الفريق بالحصول على مزيد من أيام الإجازة وإشعار مسبق بجدول تدريبهم.
وبحسب الصحيفة، فإن أعضاء مجموعة قيادة اللاعبين يشتكون، في الأسابيع الأخيرة، بسبب العدد المحدود من أيام الراحة الممنوحة لهم، وعدم قدرة الفريق على التخطيط لإجازاتهم.
وأوضحت أن لاعبي مانشستر يونايتد يحصلون على جدول تدريب أسبوعي من تين هاغ، الذي يحتفظ أيضًا بالحق في إجراء تغييرات عليه اعتمادًا على النتائج، في حين يريد بعض اللاعبين أن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل أكبر للمستقبل.
وتضم مجموعة القيادة عددًا من اللاعبين الكبار بما في ذلك: لوك شاو، وماركوس راشفورد، ورافائيل فاران، وكاسيميرو، وليساندرو مارتينيز، والحارس الاحتياطي توم هيتون، على الرغم من أنهم لم يشتكوا جميعًا، وأن الغالبية العظمى من الفريق داعمة للمدير الفني.
وأثناء الاستماع إلى مخاوفه كان رد تين هاغ صارمًا في الإشارة إلى أن أعلى معايير التفاني والتضحية مطلوبة للعب لنادٍ مثل مانشستر يونايتد، وأن اللاعبين يجب أن يكونوا مستعدين لوضع أجسادهم على المحك.
ومنح المدرب الهولندي أيام راحة إضافية من حين لآخر هذا الموسم، لكنه مقتنع بأن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أكثر تطلبًا بدنيًا، ولا يعتذر عن المطالب التي يفرضها على لاعبيه.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 27 نقطة من 15 مباراة، وخسر 6 مرات، وفاز 9 مرات ولم يتعادل. ويتأخر مانشستر يونايتد بـ3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، و9 نقاط عن المتصدر آرسنال.
أما في دوري أبطال أوروبا فيحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير في المجموعة الأولى، وحصد 4 نقاط من 5 مباريات، ويلعب مع بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة.
ولكي يتأهل إلى دور الـ16 يجب على مانشستر يونايتد أن يهزم بايرن ميونخ، ويتعادل غالطة سراي مع كوبنهاغن.
يشار إلى أن مانشستر يونايتد ودَّع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالخسارة على ملعبه أولد ترافورد 0/3 أمام نيوكاسل يونايتد.