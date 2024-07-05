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رياضة

الكاف يعاقب الزمالك بسبب فوضى نهائي الكونفدرالية

الكاف يعاقب الزمالك بسبب فوضى نهائي الكونفدرالية
فوضى خلال مراسم تسليم كأس الكونفدرالية للزمالك
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 2:06 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فرض غرامة مالية على نادي الزمالك المصري، ومنع جماهيره من حضور عدد من المباريات؛ على خلفية فوضى مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وكان الزمالك حقق لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهد النهائي فوضى داخل الملعب؛ ما استدعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإعلان عن فتح تحقيق وتوعده بمعاقبة الأطراف المعنية، وهو ما تحقق.

وكشف اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة، أن "الكاف" قرر تغريم الزمالك 200 ألف دولار، ومنع حضور جماهيره في مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات-اثنتين منها مع إيقاف التنفيذ.

ووفقًا للقرار، فمن حق الزمالك الاستئناف على العقوبة خلال 3 أيام.

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كما فرضت لجنة الانضباط في كاف العقوبات التالية بعد الاعتداء على الحكم محمد معروف في لقاء أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي:

- إيقاف حسام العباني لاعب أبو سليم الليبي 8 مباريات وتغريمه 15 ألف دولار.

- إيقاف مصدق العمامي لاعب أبو سليم 4 مباريات لتوجيه السباب للحكم.

- إيقاف عمر العرجون لاعب نهضة بركان 4 مباريات للاعتراض ودفع الحكم.

الزمالككأس الكونفدراليةالكاف

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