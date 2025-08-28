رسميا .. الأندية المتأهلة لمسابقة الدوري الأوروبي 2025 ـ 2026

اختُتمت اليوم الخميس مباريات تصفيات الدوري الأوروبي لموسم 2025 ـ 2026 وذلك عقب إجراء مباريات الإياب للدور الأخير قبل مرحلة المجموعات للمسابقة الأوروبية الثانية للأندية بعد دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت 3 أندية فرنسية للمرحلة الرئيسية من الدوري الأوروبي وهي ليل ووأولمبيك ليون ونيس.

وقبل إجراء عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات، سيكون من بين أبرز المتنافسين على الأدوار الأولى أندية روما وبولونيا من إيطاليا، وأستون فيلا ونوتينغهام فورست من إنجلترا، وريال بيتيس وسيلتا فيغو من إسبانيا، وفريبورغ وشتوتغارت من الدوري الألماني، وبورتو وسبورتنغ براغا من الدوري البرتغالي.

ويبلغ عدد الأندية المتأهلة لدور المجموعات 36 ناديا ستجري مبارياتها ضمن مجموعة موحدة على أن يخوض كل فريق 8 مباريات، 4 على ملعبه و4 خارجه.

وتتأهل في أعقاب 8 جولات الأندية الثمانية الأولى إلى دور الستة عشر، ثم تلتحق بها 8 أندية أخرى في أعقاب مباريات ملحق بين الأندية (من الترتيب 9 إلى 24).

وتقام أول جولة من مرحلة الدوري يوم 24 سبتمبر المقبل بينما تجرى أول مباريات خروج المغلوب في 19 و26 فبراير 2026.

وستقام المباراة النهائية يوم 20 مايو 2026 في ملعب بشيكتاش في إسطنبول..

وفي ما يلي الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري:

المستوى الأول: روما (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، غلاسكو رينجرز (اسكتلندا)، فينورد (هولندا)، ليل (فرنسا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، ريد بول سالزبورغ (النمسا)، وأستون فيلا (إنجلترا).

المستوى الثاني: فنربخشة (تركيا)، براغا (البرتغال)، ريد ستار بلغراد (صربيا)، أولمبيك ليون (فرنسا)، باوك (اليونان)، فيكتوريا بلزن (جمهورية التشيك)، فيرينكفاروسي (المجر)، سيلتيك غلاسكو (اسكتلندا).

المستوى الثالث: يونغ بويز (سويسرا)، بازل (سويسرا)، ميتييلاند (الدنمارك)، فريبورغ (ألمانيا)، لودوغوريتس رازجراد (بلغاريا)، نوتنغهام فورست (إنجلترا)، شتورم غراتس (النمسا)، نادي ستيوا بوخارست (رومانيا)، ونيس (فرنسا).

المستوى الرابع: بولونيا (إيطاليا)، سيلتا فيغو (إسبانيا)، شتوتغارت (ألمانيا)، باناثينايكوس (اليونان)، مالمو (السويد)، غو أهيد إيغلز (هولندا)، أوتريخت (هولندا)، جينك (بلجيكا)، وبران (النرويج).