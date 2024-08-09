تشهد دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم الـ 15 وقبل يومين عن النهاية.

وتستقطب مباراة نهائي مسابقة كرة القدم بين فرنسا المستضيفة وإسبانيا، وصيفة النسختين الماضيتين 2016 و2020، الأنظار، عندما يلتقيان في باريس من أجل الذهبية.

لكن الحدث الأكبر عربيا سيكون قطعا، نهائي منافسات الملاكمة للسيدات بين البطلة الجزائرية إيمان خليف والصينية يانغ ليو في ختام اليوم الخامس عشر.

وضمنت إيمان خليف الميدالية الفضية منذ منافسات نصف النهائي، لكنها ستعمل على التتويج بالذهبية وإهداء الجزائر والعرب ميدالية جديدة من المعدن النفيس.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

تايكوندو - رجال

صلاح الشرباتي (الأردن) - هنريك رودريجيز (البرازيل) - 10:46 صباحًا

ليون سيجرانوفيتش (أستراليا) - فراس القطوسي (تونس) - 12:48 ظهرًا

تايكوندو - سيدات

آية شحاتة (مصر) - سيسيليا كاسترو (إسبانيا) - 10:58 صباحًا

لولوهيا نايتاسي (جزر فيجي) - جوليانا الصادق (الأردن) - 11:47 ظهرًا

غوص - رجال

رمزي صبحي (مصر) - 11:00 صباحًا

تايكوندو - رجال

سيف عيسى (مصر) - إيد هرنيك (الدنمارك) - 13:13 ظهرًا

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رفع أثقال - رجال

كريم أبو كحلة (مصر) - 20:30 مساءً

سباحة إيقاعية - ثنائيات

مصر - 20:30 مساءً

رفع أثقال - سيدات

نعمة سعيد (مصر) - 20:30 مساءً

كرة القدم نهائي السيدات:

إسبانيا ـ ألمانيا (الساعة 16.00 مساء)

كرة القدم: نهائي الرجال

فرنسا ـ إسبانيا (الساعة 19.00 مساء)

ملاكمة - سيدات

إيمان خليف (الجزائر) - يانج ليو (الصين) - 23:51 مساءً