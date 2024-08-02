حطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي العالمي في سباق تتابع أربعة في 400 متر للفرق المختلطة في التصفيات الافتتاحية لمسابقة في ألعاب القوى بأولمبياد باريس اليوم الجمعة.

وأنهى الفريق الأمريكي المختلط السياق بزمن بلغ ثلاث دقائق و7.41 ثانية، ليحطم رقمه القياسي السابق البالغ ثلاث دقائق و8.80 ثانية والذي كان سجله في بطولة العالم 2023 في بودابست.

وتصدر الفريق الأمريكي السباق في منتصف اللفة الثانية بسرعة كبيرة في التصفيات الأولى التي تحطم خلالها أربعة أرقام قياسية وطنية بالإضافة للرقم العالمي.

وقالت شامير ليتل، التي ركضت اللفة الثانية في الفريق الأمريكي، "لقد تدربنا كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية وأصبحنا أفضل. نملك تفاهما رائعا".

وحظي الفريق الفرنسي بدعم جماهيري كبير في استاد فرنسا الدولي، ليتفوق على بلجيكا وجاميكا ويحتل المركز الثاني بزمن قدره ثلاث دقائق و10.60 ثانية.

ونجحت ليتل في التقدم للفريق الأمريكي وتمكن برايس ديدمون من توسيع فارق الصدارة.

وكانت كايلين براون إحدى أعضاء الفريق الأمريكي للسباحة، في قمة نشاطها خلال اللفة الأخيرة وعبرت خط النهاية وحدها وشجعت جماهير فرنسا أماندين بروسييه لتعبر الخط في إثارة بالغة.

وفي التصفيات الثانية، تأهلت بريطانيا بتوقيت بلغ ثلاث دقائق و10.61 ثانية كما تأهل أيضا الفريق الهولندي.

وسيقام نهائي سباق تتابع أربعة في 400 متر للفرق المختلطة غدا السبت.