كشفت تقارير صحفية عن مفاجآت مثيرة عن أزمة كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، مع لورين غودمان الزوجة السابقة للاعب إنجلترا، وآني كيلنر زوجة ووكر الحالية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن المعركة القانونية التي خاضها مدافع مانشستر سيتي مع لورين غودمان مليئة بالمفاجآت، بما في ذلك أنها طلبت من أحد الجيران "التجسس عليه".

وأوضحت الصحيفة أن لورين غودمان طلبت من جارة كايل ووكر السابقة التجسس عليه "لإنهاء" زواجه.

ونقلت الصحيفة عن "جاسمين ديفيد" التي كانت تسكن بجوار ظهير إنجلترا، أنها "شعرت بالقلق" عندما طلبت منها لورين، التجسس على نجم مانشستر سيتي.

وقالت جاسمين ديفيد: "طلبت لورين مني تسجيل نقاش ووكر مع زوجته آني في محاولة لتفريقهما".

وأضافت: "طلبت منها التركيز على طفليها الجميلين، والعيش بسعادة، لكن لورين كانت مهووسة إلى درجة شعرت فيها كأنني أشارك في فيلم انتقام".

واختتمت: "عندما قلت لها إن الأمر غير قانوني، أرسلت لي رسالة نصية قالت فيها "يمكنك التسجيل من هاتفك عبر حديقتك".

وكان كايل ووكر اعترف أخيرًا بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنجاب طفل ثانٍ من صديقته السابقة لورين غودمان، وخيانة زوجته آني كيلنر، مشيرًا إلى أنه "اتخذ خيارات غبية".

وأعلنت آني كيلنر الانفصال عن نجم مانشستر سيتي، قبل ظهور تقارير تفيد بأنه أنجب طفلًا ثانيًا من لورين غودمان، التي كان أنجب منها ابنًا آخر في عام 2019 (في واقعة خيانة).

وأوضح ووكر، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن"، أنه يعيش الآن بمفرده، فيما لا تزال آني و3 من أطفاله يعيشون في منزل العائلة.