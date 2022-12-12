بداية من الموسم المقبل.. اعتماد مشاركة 4 فرق في كأس السوبر المصري
قال الإعلامي محمد شبانة إن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر، يوم الخميس، أن يقام كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق بداية من الموسم المقبل.
وأوضح أن الأندية المشاركة في كأس السوبر المصري بالنظام الجديد هي بطلي الدوري المصري وكأس مصر، ووصيفي الدوري المصري وكأس مصر.
وأضاف أنه حال فوز فريق واحد مثلا بالدوري المصري وكأس مصر فإنه سيشارك في كأس السوبر المصري ثاني وثالث ورابع ترتيب الدوري المصري وهكذا.
وأكمل أن البطولة ستقام بنظام الدوري بمعنى أن كل فريق سيلعب 3 مباريات.
والأهلي أكثر ناد تتويجا بكأس مصر برصيد 21 لقبا مقابل 4 ألقاب للزمالك، ولقب لكل من طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 15 نقطة من 5 مباريات مقابل 14 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني للزمالك بطل الموسمين الماضيين.
وتغلب الزمالك 1/0 على بيراميدز سجله مصطفى شلبي يوم الأحد، ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين.