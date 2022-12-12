بداية من الموسم المقبل.. اعتماد مشاركة 4 فرق في كأس السوبر المصري

قال الإعلامي محمد شبانة إن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر، يوم الخميس، أن يقام كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح أن الأندية المشاركة في كأس السوبر المصري بالنظام الجديد هي بطلي الدوري المصري وكأس مصر، ووصيفي الدوري المصري وكأس مصر.