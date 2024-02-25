هاري كين: بايرن ميونخ يحتاج لانتصارات متتالية لتصحيح المسار

وهزَّ كين شباك الخصم مرتين في مباراة الأمس بما في ذلك هدف الفوز المتأخر ليحقق النادي البافاري الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المنافسات، ويستعيد الأمل بعد أسبوع مضطرب أعلن خلاله المدرب توماس توخيل أنه سيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.

وقال كين، البالغ 30 عامًا، للصحفيين: "علينا الاستمرار في القيام بما نقوم به. الفوز بهذه المباراة كان جيدًا لكننا بحاجة للاستمرار في تحقيق ذلك حتى نهاية العام".

وأضاف كين قائد منتخب إنجلترا "كان لا بدَّ لنا من إظهار ردة فعل بعد الأسبوع الماضي. لأن لدينا مسؤولية تجاه النادي وتجاه مدربنا ولا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي والتذمر".

وأكد كين أنه تدرب على الهدف الأول في مباراة الأمس مع زميله جمال موسيالا خلال تمارين الفريق وعبر عن أمله في تحقيق مزيد من التناغم والتفاهم مع زملائه، بعد أن قال توخيل الاسبوع الماضي إن "كين غير سعيد بما يقدمه مع الفريق".