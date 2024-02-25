هاري كين: بايرن ميونخ يحتاج لانتصارات متتالية لتصحيح المسار
بعد الفوز 2-1 على لايبزيغ، مساء السبت، قال المهاجم هاري كين إن "فريقه بايرن ميونخ يحتاج لتحقيق انتصارات متتالية لتصحيح مساره في الموسم الحالي".
وهزَّ كين شباك الخصم مرتين في مباراة الأمس بما في ذلك هدف الفوز المتأخر ليحقق النادي البافاري الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المنافسات، ويستعيد الأمل بعد أسبوع مضطرب أعلن خلاله المدرب توماس توخيل أنه سيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.
وقال كين، البالغ 30 عامًا، للصحفيين: "علينا الاستمرار في القيام بما نقوم به. الفوز بهذه المباراة كان جيدًا لكننا بحاجة للاستمرار في تحقيق ذلك حتى نهاية العام".
وأضاف كين قائد منتخب إنجلترا "كان لا بدَّ لنا من إظهار ردة فعل بعد الأسبوع الماضي. لأن لدينا مسؤولية تجاه النادي وتجاه مدربنا ولا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي والتذمر".
وأكد كين أنه تدرب على الهدف الأول في مباراة الأمس مع زميله جمال موسيالا خلال تمارين الفريق وعبر عن أمله في تحقيق مزيد من التناغم والتفاهم مع زملائه، بعد أن قال توخيل الاسبوع الماضي إن "كين غير سعيد بما يقدمه مع الفريق".
وأضاف: "نحن بحاجة لمزيد من الروابط مع بعضنا البعض. لم يكن هذا حاضرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن بوسعنا البناء على ما حققناه أمس".
وينفرد كين بصدارة قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 27 هدفًا وأحرز 31 هدفًا في جميع المنافسات، حتى الآن.
ويحتل بايرن ميونخ بطل ألمانيا في المواسم الـ11 الماضية المركز الثاني بين فرق البطولة بعد 23 مباراة برصيد 53 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر والذي لم يخسر هذا الموسم حتى الآن.
وعن الفارق بين الفريقين، قال كين: "في هذا الموسم الأمور لا تجري حسبما كنا نريد. كل التقدير لباير ليفركوزن، يتعيَّن علينا الاستمرار في القتال والاستمرار في مطاردته والضغط عليه".
وسيلتقي بايرن مع ضيفه لاتسيو الإيطالي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في الخامس من مارس المقبل، وسيحل ضيفًا على فرايبورغ في الدوري المحلي السبت المقبل.