حفل ضخم جدا.. خطة لامين يامال للاحتفال بالكرة الذهبية

استعد لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، لحضور حفل الكرة الذهبية 2025 في مسرح الشاتليه بباريس، حيث سيظهر للمرة الثانية على التوالي في هذه المناسبة بعد مشاركته الأولى العام الماضي.

ورغم أن الترشيحات تصب في صالح الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، فإن يامال وأسرته حرصوا على إتمام جميع الترتيبات، حيث سيظهرون جميعًا بملابس من دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند غابانا، التي ستتولى أيضًا إطلالة نجم برشلونة، في مشهد يعكس حجم الحدث والاهتمام الإعلامي الكبير الذي يحيط بالموهبة الإسبانية.

خطة احتفال سرية في حال الفوز

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن يامال سيصطحب معه وفدًا من 20 شخصًا، معظمهم من أفراد عائلته، في أمسية مرتقبة هذا الاثنين.

في حال تفوقه على ديمبيلي وحصوله على الجائزة، يستعد يامال لإقامة حفل خاص "ضخم جدًا" في العاصمة الفرنسية.

لكن الأمر يُدار بسرية تامة وبقدر كبير من الحذر، خصوصًا أن المؤشرات في الأيام الأخيرة ترجح كفة نجم سان جيرمان عثمان ديمبيلي.

دعم باريس القوي وموقف برشلونة

يحظى ديمبيلي بدعم كامل من إدارة باريس سان جيرمان ورئيس النادي ناصر الخليفي، الذي يرى في تتويج لاعب فرنسي بالكرة الذهبية لأول مرة مع النادي إنجازًا تاريخيًا.

على النقيض، التزم برشلونة الحياد تجاه مرشحيه، ما جعل يامال يفتقد الحماس نفسه من ناديه.

ورغم شخصيته الجريئة داخل وخارج الملعب، اختار يامال أن يتعامل مع الحدث بتواضع واحترام، مدركًا أنه سيكون أحد أبرز العناوين في ليلة استثنائية قد تصنع تاريخًا جديدًا لمسيرته.