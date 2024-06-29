كولومبيا تسحق كوستاريكا وتلتحق بالأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا
تأهل منتخب كولومبيا للدور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2024 عقب فوزه الساحق (3 ـ 0) على نظيره الكوستاريكي فجر السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
ونجح لاعبو كولومبيا، التي تملك لقبا واحدا في خزائنها (2001)، في فرض سيطرتهم التامة التي أثمرت هدفا أول من نجم ليفربول الإنجليزي لويس دياز من علامة الجزاء في الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني واصلت كولومبيا عزفها المنفرد بقيادة نجميها لويس دياز وخامس رودريغيز، لينجح دافينسون سانشيز في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وبعد 3 دقائق، حسم جون كوردوبا فوز منتخب بلاده بهدف ثالث بعد أن تلقى تمريرة متقنة من خامس رودريغيز ليرفع الحصيلة إلى ثلاثة أهداف دون مقابل.
ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ليضمن المرور للدور الثاني قبل جولة واحدة من نهاية مشواره في الدور الأول، فيما تجمد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة.
وأصبحت كولومبيا ثاني منتخب يضمن التأهل للدور ربع النهائي عقب جولتين فقط وذلك بعد الأرجنتين حيث تأهل رفاق النجم ليونيل ميسي عن المجموعة الأولى.
وضمن المجموعة الرابعة تلتقي فجر اليوم السبت البرازيل التي تملك نقطة واحدة مع باراغواي التي تحتل المركز الأخير دون رصيد.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة تواجه كولومبيا المتأهلة منتخب البرازيل فيما تصطدم كوستاريكا مع منتخب باراغواي.