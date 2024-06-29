كولومبيا تسحق كوستاريكا وتلتحق بالأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ليضمن المرور للدور الثاني قبل جولة واحدة من نهاية مشواره في الدور الأول، فيما تجمد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة.

وأصبحت كولومبيا ثاني منتخب يضمن التأهل للدور ربع النهائي عقب جولتين فقط وذلك بعد الأرجنتين حيث تأهل رفاق النجم ليونيل ميسي عن المجموعة الأولى.